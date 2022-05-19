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Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики - РИА Новости, 19.05.2022
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Наука
https://ria.ru/20220519/spbpu-1789027472.html
Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики
Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики - РИА Новости, 19.05.2022
Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики
Ученые СПбПУ создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Статья... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:00
2022-05-19T09:00
наука
навигатор абитуриента
санкт-петербургский политехнический университет петра великого
арктика
россия
санкт-петербург
университетская наука
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ученые СПбПУ создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Статья опубликована в журнале Polar Geography.Как пояснили РИА Новости в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий, причем в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за эти кадры. На этом фоне, по мнению экспертов, выявление кадровой потребности становится важнейшим инструментом стратегического планирования при разработке арктических проектов.По его словам, это поможет сориентировать региональные вузы и ссузы на подготовку специалистов той или иной квалификации, провести точную сонастройку систем высшего и среднего образования с реальным сектором экономики. "Разработанная модель управления трудовыми ресурсами позволяет энергетическим компаниям еще до начала реализации проектов иметь четкое представление о численности, категориях сотрудников и их компетенциях, что в конечном итоге повышает эффективность реализации проектов", — добавил профессор.По его словам, сегодня Россия обладает уникальными компетенциями не только в вопросах промышленной добычи нефти в Арктике, но и в вопросах транспортировки нефти и сжиженного природного газа в ледовых условиях (проекты "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ"). "Подобным опытом не располагает ни одно другое государство в мире, никто и нигде не транспортирует нефть и сжиженный газ во льдах", — отметил ученый, подчеркнув, что освоение морских месторождений требует привлечение не только прогрессивной техники и технологий, но и высококвалифицированных кадров (специалистов по геологии и геофизике, поиску и разведке нефтегазовых месторождений на шельфе северных морей, экспертов по бурению скважин на море, судомехаников и пр.).Критерии, которые используют ученые в разработанной модели, лежат в основе федеральных государственных образовательных стандартов: знания, навыки, социокультурные компетенции и психофизиологические возможности. "Последний критерий объясняется тем, что ввиду суровых природно-климатических условий работы особые требования предъявляются к состоянию здоровья сотрудников: они должны пройти специальную медицинскую комиссию для профессиональной деятельности на Крайнем Севере", — пояснил Алексей Фадеев.Данная модель уже внедряется в практическую разработку в Арктической зоне РФ. В частности, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" использует ее для прогнозирования численности персонала."Модель универсальна, ее можно масштабировать и экстраполировать не только на арктические проекты, она подойдет для применения в горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслях", – резюмировал ученый.
https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html
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навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, арктика, россия, санкт-петербург, университетская наука
09:00 19.05.2022
 

Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики

© Фото : предоставлено Алексеем ФадеевымРабота ученого на российском шельфе
Работа ученого на российском шельфе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : предоставлено Алексеем Фадеевым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ученые СПбПУ создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Статья опубликована в журнале Polar Geography.
Как пояснили РИА Новости в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий, причем в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за эти кадры. На этом фоне, по мнению экспертов, выявление кадровой потребности становится важнейшим инструментом стратегического планирования при разработке арктических проектов.

"Имея на руках общий реестр проектов, которые будут реализовываться в Арктическом регионе, и используя данную модель, мы можем оценить потребность кадров на перспективу".

Профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Алексей Фадеев
Алексей Фадеев
профессор Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ
По его словам, это поможет сориентировать региональные вузы и ссузы на подготовку специалистов той или иной квалификации, провести точную сонастройку систем высшего и среднего образования с реальным сектором экономики.
"Разработанная модель управления трудовыми ресурсами позволяет энергетическим компаниям еще до начала реализации проектов иметь четкое представление о численности, категориях сотрудников и их компетенциях, что в конечном итоге повышает эффективность реализации проектов", — добавил профессор.
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По его словам, сегодня Россия обладает уникальными компетенциями не только в вопросах промышленной добычи нефти в Арктике, но и в вопросах транспортировки нефти и сжиженного природного газа в ледовых условиях (проекты "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ").
"Подобным опытом не располагает ни одно другое государство в мире, никто и нигде не транспортирует нефть и сжиженный газ во льдах", — отметил ученый, подчеркнув, что освоение морских месторождений требует привлечение не только прогрессивной техники и технологий, но и высококвалифицированных кадров (специалистов по геологии и геофизике, поиску и разведке нефтегазовых месторождений на шельфе северных морей, экспертов по бурению скважин на море, судомехаников и пр.).
Критерии, которые используют ученые в разработанной модели, лежат в основе федеральных государственных образовательных стандартов: знания, навыки, социокультурные компетенции и психофизиологические возможности.
"Последний критерий объясняется тем, что ввиду суровых природно-климатических условий работы особые требования предъявляются к состоянию здоровья сотрудников: они должны пройти специальную медицинскую комиссию для профессиональной деятельности на Крайнем Севере", — пояснил Алексей Фадеев.
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Данная модель уже внедряется в практическую разработку в Арктической зоне РФ. В частности, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" использует ее для прогнозирования численности персонала.
"Модель универсальна, ее можно масштабировать и экстраполировать не только на арктические проекты, она подойдет для применения в горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслях", – резюмировал ученый.
 
НаукаНавигатор абитуриентаСанкт-Петербургский политехнический университет Петра ВеликогоАрктикаРоссияСанкт-ПетербургУниверситетская наука
 
 
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