https://ria.ru/20220519/spbpu-1789027472.html

Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики

Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики - РИА Новости, 19.05.2022

Ученые просчитали, сколько людей потребуется на освоение богатств Арктики

Ученые СПбПУ создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Статья... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:00

2022-05-19T09:00

2022-05-19T09:00

наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет петра великого

арктика

россия

санкт-петербург

университетская наука

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Ученые СПбПУ создали модель, которая позволяет прогнозировать необходимый кадровый состав для освоения морских месторождений углеводородов в Арктике. Статья опубликована в журнале Polar Geography.Как пояснили РИА Новости в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), в Арктической зоне России средняя потребность в специалистах разного профиля и квалификации составляет 20-25 тысяч вакансий, причем в Арктике наблюдается не только дефицит кадров, но и конкуренция отраслей за эти кадры. На этом фоне, по мнению экспертов, выявление кадровой потребности становится важнейшим инструментом стратегического планирования при разработке арктических проектов.По его словам, это поможет сориентировать региональные вузы и ссузы на подготовку специалистов той или иной квалификации, провести точную сонастройку систем высшего и среднего образования с реальным сектором экономики. "Разработанная модель управления трудовыми ресурсами позволяет энергетическим компаниям еще до начала реализации проектов иметь четкое представление о численности, категориях сотрудников и их компетенциях, что в конечном итоге повышает эффективность реализации проектов", — добавил профессор.По его словам, сегодня Россия обладает уникальными компетенциями не только в вопросах промышленной добычи нефти в Арктике, но и в вопросах транспортировки нефти и сжиженного природного газа в ледовых условиях (проекты "Приразломное", "Новый порт", "Ямал СПГ"). "Подобным опытом не располагает ни одно другое государство в мире, никто и нигде не транспортирует нефть и сжиженный газ во льдах", — отметил ученый, подчеркнув, что освоение морских месторождений требует привлечение не только прогрессивной техники и технологий, но и высококвалифицированных кадров (специалистов по геологии и геофизике, поиску и разведке нефтегазовых месторождений на шельфе северных морей, экспертов по бурению скважин на море, судомехаников и пр.).Критерии, которые используют ученые в разработанной модели, лежат в основе федеральных государственных образовательных стандартов: знания, навыки, социокультурные компетенции и психофизиологические возможности. "Последний критерий объясняется тем, что ввиду суровых природно-климатических условий работы особые требования предъявляются к состоянию здоровья сотрудников: они должны пройти специальную медицинскую комиссию для профессиональной деятельности на Крайнем Севере", — пояснил Алексей Фадеев.Данная модель уже внедряется в практическую разработку в Арктической зоне РФ. В частности, Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" использует ее для прогнозирования численности персонала."Модель универсальна, ее можно масштабировать и экстраполировать не только на арктические проекты, она подойдет для применения в горнодобывающей, металлургической, строительной и других отраслях", – резюмировал ученый.

https://ria.ru/20220413/arktika-1783298818.html

https://ria.ru/20220510/ekspeditsiya-1787760609.html

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навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет петра великого, арктика, россия, санкт-петербург, университетская наука