https://ria.ru/20220519/sotrudnichestvo-1789614040.html

Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией

Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 19.05.2022

Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией

Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере и в строительстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T23:30

2022-05-19T23:30

2022-05-19T23:30

ленинградская область

ленинградская область

россия

белоруссия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере и в строительстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, практика взаимодействия региона с партнерами из братской республики обсуждалась сегодня в ходе встречи государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.Он уточнил, что предстоящий визит призван еще раз подтвердить включенность региона в новую систему взаимодействия с белорусской стороной, предусматривающую формирование новых производственных цепочек и акцент на импортозамещение."На встрече отмечалось расширение сотрудничества Ленинградской области и ее партнеров в Белоруссии в аграрной сфере и в строительстве", - добавили в пресс-службе уточнив, что губернатор Дрозденко отметил, что расширение контактов с братской республикой является одним из приоритетов деятельности правительства области.

https://ria.ru/20220519/soglashenie-1789605244.html

ленинградская область

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ленинградская область, россия, белоруссия, общество