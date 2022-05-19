https://ria.ru/20220519/sotrudnichestvo-1789614040.html
Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией
Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией - РИА Новости, 19.05.2022
Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией
Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере и в строительстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T23:30
2022-05-19T23:30
2022-05-19T23:30
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере и в строительстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, практика взаимодействия региона с партнерами из братской республики обсуждалась сегодня в ходе встречи государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии Дмитрия Мезенцева и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.Он уточнил, что предстоящий визит призван еще раз подтвердить включенность региона в новую систему взаимодействия с белорусской стороной, предусматривающую формирование новых производственных цепочек и акцент на импортозамещение."На встрече отмечалось расширение сотрудничества Ленинградской области и ее партнеров в Белоруссии в аграрной сфере и в строительстве", - добавили в пресс-службе уточнив, что губернатор Дрозденко отметил, что расширение контактов с братской республикой является одним из приоритетов деятельности правительства области.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, белоруссия, общество
Ленинградская область расширит аграрное сотрудничество с Белоруссией
Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Власти Ленинградской области расширят сотрудничество с Белоруссией в аграрной сфере и в строительстве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, практика взаимодействия региона с партнерами из братской республики обсуждалась сегодня в ходе встречи государственного секретаря Союзного государства России
и Белоруссии
Дмитрия Мезенцева и губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко.
"Была подчеркнута особая значимость Форума регионов, как важнейшей площадки, где поводятся итоги сотрудничества между областями Белоруссии и субъектами Российской Федерации. Дрозденко и Мезенцев обсудили ход подготовки к участию Ленинградской области в Форуме регионов и к визиту губернатора и членов правительства Ленинградской области в Республику Беларусь", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что предстоящий визит призван еще раз подтвердить включенность региона в новую систему взаимодействия с белорусской стороной, предусматривающую формирование новых производственных цепочек и акцент на импортозамещение.
"На встрече отмечалось расширение сотрудничества Ленинградской области и ее партнеров в Белоруссии в аграрной сфере и в строительстве", - добавили в пресс-службе уточнив, что губернатор Дрозденко отметил, что расширение контактов с братской республикой является одним из приоритетов деятельности правительства области.