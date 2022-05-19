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РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций - РИА Новости, 19.05.2022
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РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций
РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций - РИА Новости, 19.05.2022
РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций
РЖД не планируют сокращать штат компании на фоне введенных западных санкций, руководством подписан специальный документ о временном запрете на сокращение... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:05
2022-05-19T13:05
экономика
ржд
в россии
олег белозеров
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. РЖД не планируют сокращать штат компании на фоне введенных западных санкций, руководством подписан специальный документ о временном запрете на сокращение персонала в связи с текущей ситуацией, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.На вопрос о планах по сокращению штата в связи с санкциями Белозеров ответил отрицательно. "Не планировали сокращение в связи с санкциями. Первым делом я подписал приказ о запрещении сокращений персонала на определенный промежуток времени в связи с изменением ситуации. То есть пока у нас никто не увольняется, если кто-то хочет уйти на пенсию, это пожалуйста, а других трансформаций у нас не происходит", - заявил он на площадке марафона "Новые горизонты".По его словам, в перспективе компания планирует вводить новые системы управления. "Если мы через какой-то промежуток времени увидим, нам все равно нужна будет трансформация в связи с тем, что мы вводим новые системы управления. То есть это естественная трансформация внутри РЖД, она запланированная. Такие процедуры у нас будут идти. Но у нас никто не увольняется", - заключил глава РЖД.
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экономика, ржд, в россии, олег белозеров
13:05 19.05.2022
 
РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций

В РЖД не планируют сокращение штата из-за санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип ОАО "Российские железные дороги"
Логотип ОАО Российские железные дороги - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ОАО "Российские железные дороги". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. РЖД не планируют сокращать штат компании на фоне введенных западных санкций, руководством подписан специальный документ о временном запрете на сокращение персонала в связи с текущей ситуацией, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.
На вопрос о планах по сокращению штата в связи с санкциями Белозеров ответил отрицательно. "Не планировали сокращение в связи с санкциями. Первым делом я подписал приказ о запрещении сокращений персонала на определенный промежуток времени в связи с изменением ситуации. То есть пока у нас никто не увольняется, если кто-то хочет уйти на пенсию, это пожалуйста, а других трансформаций у нас не происходит", - заявил он на площадке марафона "Новые горизонты".
По его словам, в перспективе компания планирует вводить новые системы управления. "Если мы через какой-то промежуток времени увидим, нам все равно нужна будет трансформация в связи с тем, что мы вводим новые системы управления. То есть это естественная трансформация внутри РЖД, она запланированная. Такие процедуры у нас будут идти. Но у нас никто не увольняется", - заключил глава РЖД.
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ЭкономикаРЖДВ РоссииОлег Белозеров
 
 
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