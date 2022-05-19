https://ria.ru/20220519/sokraschenie-1789442912.html

РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций

РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций - РИА Новости, 19.05.2022

РЖД не планирует сокращение штата из-за введенных санкций

РЖД не планируют сокращать штат компании на фоне введенных западных санкций, руководством подписан специальный документ о временном запрете на сокращение... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:05

2022-05-19T13:05

2022-05-19T13:05

экономика

ржд

в россии

олег белозеров

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. РЖД не планируют сокращать штат компании на фоне введенных западных санкций, руководством подписан специальный документ о временном запрете на сокращение персонала в связи с текущей ситуацией, сообщил гендиректор холдинга Олег Белозеров.На вопрос о планах по сокращению штата в связи с санкциями Белозеров ответил отрицательно. "Не планировали сокращение в связи с санкциями. Первым делом я подписал приказ о запрещении сокращений персонала на определенный промежуток времени в связи с изменением ситуации. То есть пока у нас никто не увольняется, если кто-то хочет уйти на пенсию, это пожалуйста, а других трансформаций у нас не происходит", - заявил он на площадке марафона "Новые горизонты".По его словам, в перспективе компания планирует вводить новые системы управления. "Если мы через какой-то промежуток времени увидим, нам все равно нужна будет трансформация в связи с тем, что мы вводим новые системы управления. То есть это естественная трансформация внутри РЖД, она запланированная. Такие процедуры у нас будут идти. Но у нас никто не увольняется", - заключил глава РЖД.

https://ria.ru/20220518/skidki-1789209571.html

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экономика, ржд, в россии, олег белозеров