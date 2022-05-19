В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией"
FAZ: ХДС предложил лишить экс-канцлера Германии Шредера пенсии из-за связи с Россией
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В упрек экс-главе немецкого правительства ставят контакты с президентом России Владимиром Путиным, а также нахождение на постах в энергетических предприятиях этой страны.
"Правящая коалиция не заходит так далеко с мерами против Шредера как Христианско-демократический союз, который предлагает вычеркнуть его из списка получателей пенсии для госслужащих", — говорится в статье.
Автор статьи Маркус Венер привел слова депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст, которая назвала эту меру маловероятной.
"Однако речь идет о "праве собственности", поэтому такой шаг "крайне сомнителен", — цитирует политика издание.
Как ранее сообщило издание Zeit, партии правящей коалиции Германии планируют уже на этой неделе принять необходимые законодательные акты для лишения Шредера его привилегий. Речь идет о прекращении финансирования работы бюро немецкого политика, на которое он имеет право как бывший канцлер. При этом политик сохранит за собой другие привилегии, в частности, пенсию и охрану.
В последние месяцы Шредер подвергается критике в ФРГ в связи с работой на российские компании. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что было бы правильным, если бы экс-глава немецкого правительства отказался от постов в них. СДПГ, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.