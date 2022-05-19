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В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией" - РИА Новости, 19.05.2022
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В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией"
В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией" - РИА Новости, 19.05.2022
В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией"
Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании, пишет... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T01:52
2022-05-19T01:52
владимир путин
олаф шольц
россия
германия
в мире
герхард шредер
христианско-демократический союз германии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).В упрек экс-главе немецкого правительства ставят контакты с президентом России Владимиром Путиным, а также нахождение на постах в энергетических предприятиях этой страны.Автор статьи Маркус Венер привел слова депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст, которая назвала эту меру маловероятной.Как ранее сообщило издание Zeit, партии правящей коалиции Германии планируют уже на этой неделе принять необходимые законодательные акты для лишения Шредера его привилегий. Речь идет о прекращении финансирования работы бюро немецкого политика, на которое он имеет право как бывший канцлер. При этом политик сохранит за собой другие привилегии, в частности, пенсию и охрану.В последние месяцы Шредер подвергается критике в ФРГ в связи с работой на российские компании. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что было бы правильным, если бы экс-глава немецкого правительства отказался от постов в них. СДПГ, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.
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владимир путин, олаф шольц, россия, германия, в мире, герхард шредер, христианско-демократический союз германии
01:52 19.05.2022
 
В Германии предложили лишить Шредера пенсии из-за "связи с Россией"

FAZ: ХДС предложил лишить экс-канцлера Германии Шредера пенсии из-за связи с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБывший канцлер ФРГ Герхард Шредер
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) предложил лишить бывшего канцлера Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за работы на российские компании, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
В упрек экс-главе немецкого правительства ставят контакты с президентом России Владимиром Путиным, а также нахождение на постах в энергетических предприятиях этой страны.
"Правящая коалиция не заходит так далеко с мерами против Шредера как Христианско-демократический союз, который предлагает вычеркнуть его из списка получателей пенсии для госслужащих", — говорится в статье.
Автор статьи Маркус Венер привел слова депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст, которая назвала эту меру маловероятной.

"Однако речь идет о "праве собственности", поэтому такой шаг "крайне сомнителен", — цитирует политика издание.

Как ранее сообщило издание Zeit, партии правящей коалиции Германии планируют уже на этой неделе принять необходимые законодательные акты для лишения Шредера его привилегий. Речь идет о прекращении финансирования работы бюро немецкого политика, на которое он имеет право как бывший канцлер. При этом политик сохранит за собой другие привилегии, в частности, пенсию и охрану.
В последние месяцы Шредер подвергается критике в ФРГ в связи с работой на российские компании. В начале марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что было бы правильным, если бы экс-глава немецкого правительства отказался от постов в них. СДПГ, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.
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Владимир ПутинОлаф ШольцРоссияГерманияВ миреГерхард ШредерХристианско-демократический союз Германии
 
 
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