https://ria.ru/20220518/shreder-1789202635.html

Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера

Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера - РИА Новости, 18.05.2022

Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера

Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:24

2022-05-18T12:24

2022-05-18T12:24

в мире

германия

герхард шредер

олаф шольц

россия

социал-демократическая партия германии

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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его привилегий, сообщает издание Zeit.Речь идет о прекращении финансирования работы бюро Шредера, на которое он имеет право как бывший канцлер. Члены комитета по бюджету от правящих партия Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрике сообщили, что комитет согласует соответствующий документ в четверг. Обоснованием будет служить то, что канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине. "Таким образом основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает", - цитирует издание проект документа. По данным издания, канцлер уже 19 мая лишится возможности использовать выделенные ему офисные помещения. При этом Шредер сохранит за собой другие привилегии экс-канцлера, в частности, пенсию и охрану.В последние месяцы Шредер подвергается критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.

https://ria.ru/20220505/shreder-1786966753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, герхард шредер, олаф шольц, россия, социал-демократическая партия германии