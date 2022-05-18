Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера
Правящая коалиция ФРГ планирует до конца недели лишить Шредера привилегий экс-канцлера
Герхард Шредер. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его привилегий, сообщает издание Zeit.
Речь идет о прекращении финансирования работы бюро Шредера, на которое он имеет право как бывший канцлер. Члены комитета по бюджету от правящих партия Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрике сообщили, что комитет согласует соответствующий документ в четверг. Обоснованием будет служить то, что канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине. "Таким образом основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает", - цитирует издание проект документа. По данным издания, канцлер уже 19 мая лишится возможности использовать выделенные ему офисные помещения. При этом Шредер сохранит за собой другие привилегии экс-канцлера, в частности, пенсию и охрану.
В последние месяцы Шредер подвергается критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.
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