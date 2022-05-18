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Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера - РИА Новости, 18.05.2022
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Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера
Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера - РИА Новости, 18.05.2022
Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера
Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:24
2022-05-18T12:24
в мире
германия
герхард шредер
олаф шольц
россия
социал-демократическая партия германии
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его привилегий, сообщает издание Zeit.Речь идет о прекращении финансирования работы бюро Шредера, на которое он имеет право как бывший канцлер. Члены комитета по бюджету от правящих партия Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрике сообщили, что комитет согласует соответствующий документ в четверг. Обоснованием будет служить то, что канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине. "Таким образом основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает", - цитирует издание проект документа. По данным издания, канцлер уже 19 мая лишится возможности использовать выделенные ему офисные помещения. При этом Шредер сохранит за собой другие привилегии экс-канцлера, в частности, пенсию и охрану.В последние месяцы Шредер подвергается критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.
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в мире, германия, герхард шредер, олаф шольц, россия, социал-демократическая партия германии
12:24 18.05.2022
 
Правящая коалиция ФРГ хочет лишить Шредера привилегий экс-канцлера

Правящая коалиция ФРГ планирует до конца недели лишить Шредера привилегий экс-канцлера

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Герхард Шредер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 18 мая - РИА Новости. Партии правящей коалиции Германии планируют уже на текущей неделе принять необходимые законодательные акты для лишения бывшего канцлера Герхарда Шредера его привилегий, сообщает издание Zeit.
Речь идет о прекращении финансирования работы бюро Шредера, на которое он имеет право как бывший канцлер. Члены комитета по бюджету от правящих партия Деннис Роде, Свен-Кристиан Киндлер и Отто Фрике сообщили, что комитет согласует соответствующий документ в четверг. Обоснованием будет служить то, что канцлер не использует доступные ему офисные помещения и ставки сотрудников бюро, которые уволились после начала российской спецоперации на Украине. "Таким образом основание для комплектования персонала и выделения помещений для бывшего канцлера отпадает", - цитирует издание проект документа. По данным издания, канцлер уже 19 мая лишится возможности использовать выделенные ему офисные помещения. При этом Шредер сохранит за собой другие привилегии экс-канцлера, в частности, пенсию и охрану.
В последние месяцы Шредер подвергается критике в Германии в связи с работой на российские компании. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF 4 марта, что было бы правильным, если бы Шредер отказался от работы в российских компаниях. Социал-демократическая партия Германии, в которой состоит Шредер, рассматривает возможность его исключения.
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:30
Польша предложила ввести санкции против Шредера
 
В миреГерманияГерхард ШредерОлаф ШольцРоссияСоциал-демократическая партия Германии
 
 
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