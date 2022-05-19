https://ria.ru/20220519/shevchuk-1789443866.html

На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе

На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе - РИА Новости, 19.05.2022

На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе

Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:08

2022-05-19T13:08

2022-05-19T13:58

происшествия

россия

уфа

ддт

юрий шевчук

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151095/70/1510957055_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_65c3de76806ee9ab823ee1cd80b20c0f.jpg

УФА, 19 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил РИА Новости гендиректор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев в пятницу.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук произнес речь о своем отношении к спецоперации ВС РФ на Украине."После концерта в гримерную музыканта вошли правоохранители, никого не пускали к нему около часа… составили административный протокол", - рассказал Усаев, один из организаторов концерта в Уфе. По его словам, статья, по которой составлен протокол, ему неизвестна. Сейчас Шевчук улетел в Санкт-Петербург, а через несколько дней у него планируется концерт в Москве, добавил собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментариями башкирской полиции.

https://ria.ru/20220517/bi2-1788944323.html

россия

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, уфа, ддт, юрий шевчук, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, новости культуры