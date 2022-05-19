https://ria.ru/20220519/shevchuk-1789443866.html
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе - РИА Новости, 19.05.2022
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе
Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:08
2022-05-19T13:08
2022-05-19T13:58
происшествия
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уфа
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шоубиз
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УФА, 19 мая – РИА Новости. Правоохранительные органы составили административный протокол на лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука после его концерта в Уфе, сообщил РИА Новости гендиректор продюсерского центра "Радус" Радмир Усаев в пятницу.Концерт ДДТ прошел в столице Башкирии накануне. По данным СМИ, в ходе мероприятия Шевчук произнес речь о своем отношении к спецоперации ВС РФ на Украине."После концерта в гримерную музыканта вошли правоохранители, никого не пускали к нему около часа… составили административный протокол", - рассказал Усаев, один из организаторов концерта в Уфе. По его словам, статья, по которой составлен протокол, ему неизвестна. Сейчас Шевчук улетел в Санкт-Петербург, а через несколько дней у него планируется концерт в Москве, добавил собеседник агентства.РИА Новости пока не располагает комментариями башкирской полиции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, уфа, ддт, юрий шевчук, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, новости культуры
13:08 19.05.2022 (обновлено: 13:58 19.05.2022)
На Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе
На лидера ДДТ Шевчука составили протокол из-за речи на концерте в Уфе