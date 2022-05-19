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Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
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Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко
Российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса, такое решение принял президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:28
2022-05-19T19:28
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса, такое решение принял президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Кириенко в ходе марафона Российского общества "Знание" "Новые горизонты".
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сергей кириенко
19:28 19.05.2022
 
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко

Замглавы АП Кириенко: регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса, такое решение принял президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Кириенко в ходе марафона Российского общества "Знание" "Новые горизонты".
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 13:15
Брянская область возьмет шефство над Брянкой в ЛНР
 
Сергей Кириенко
 
 
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