https://ria.ru/20220519/shefstvo-1789573606.html
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко - РИА Новости, 19.05.2022
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко
Российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса, такое решение принял президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:28
2022-05-19T19:28
2022-05-19T19:28
сергей кириенко
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Российские регионы возьмут шефство над территориями Донбасса, такое решение принял президент России Владимир Путин, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Сейчас президентом принято решение, что российские регионы возьмут шефство над районами, муниципалитетами Донецкой и Луганской народных республик", - сказал Кириенко в ходе марафона Российского общества "Знание" "Новые горизонты".
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сергей кириенко
Регионы возьмут шефство над ЛНР и ДНР, сообщил Кириенко
Замглавы АП Кириенко: регионы возьмут шефство над территориями ДНР и ЛНР