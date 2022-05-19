https://ria.ru/20220519/samigullin-1789403894.html

Муфтий Татарстана: мусульмане – опора государственности и экономики России

Муфтий Татарстана: мусульмане – опора государственности и экономики России - РИА Новости, 19.05.2022

Муфтий Татарстана: мусульмане – опора государственности и экономики России

В 20-х числах мая в России наступает кульминация торжеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. О значении юбилея, "северной колыбели"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:00

2022-05-19T12:00

2022-05-19T12:04

религия

интервью

республика татарстан (татарстан)

камиль самигуллин

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В 20-х числах мая в России наступает кульминация торжеств в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. О значении юбилея, "северной колыбели" российского ислама и наследниках Волжской Булгарии, о закладке Соборной мечети Казани, подготовке уникального обновленного издания Корана, создании фильма "Ибн Фадлан" и других праздничных мероприятиях в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.– Камиль-хазрат, можно ли считать, что принятие 1100 лет назад ислама Волжской Булгарией, территория которой ныне входит в Российскую Федерацию, является датой становления ислама в нашей стране?– Ислам проник на территорию современной России много раньше, чем 1100 лет назад: на Северном Кавказе и в Поволжском регионе он распространился задолго до событий 922 года. Однако в Волжской Булгарии ислам был принят добровольно. То есть болгары сделали это не под угрозой меча, а по своей воле, и тем самым явили человечеству образец межнационального мира и согласия.1100-летие принятия ислама в Волжской Булгарии отмечается в России на государственном уровне при поддержке президента России. О чем это говорит? Во-первых, о том, что мусульмане – это коренные народы здесь. Во-вторых, о том, что руководство страны признает, что мусульмане – это опора в сохранении российской государственности, развитии экономики России, в поддержании мира и согласия в нашем обществе. Даст Аллах, после этих праздников во всех регионах России усилится понимание, что Россия – это общий дом для разных народов и религий. Что у мусульман России нет другой Родины, кроме нее.Одновременно 1100-летний юбилей заявляет о России как об органичной части исламского мира. Богатейшее духовное наследие и современные богословские достижения, которые отечественные мусульмане представляют перед глобальной уммой, открывают нашу страну с новой стороны: Россия – это часть исламского мира! Это главные посылы 1100-летия, я считаю. Очень важно, чтобы все россияне – мусульмане и немусульмане, верующие и неверующие – осмыслили эти его значения.– Кого в наши дни можно назвать наследниками Волжской Булгарии?– По воле Всевышнего "северная колыбель" российского ислама – территория Волжской Булгарии – ныне находится в географическом центре, в евразийском сердце России. И хотя Волжской Булгарии на политической карте уже не существует, ее духовные традиции продолжает Татарстан. Республика сегодня – один из самых динамичных, экономически развитых и стабильных регионов Российской Федерации. Здесь созданы все условия для развития ислама: работают и строятся мечети и медресе, развивается исламское образование, двигается вперед богословская наука, готовятся сильные специалисты, реализуется концепция халяльного образа жизни Halal lifestyle…Поэтому татары, современные потомки болгар, с особым трепетом отмечают 1100-летие принятия ислама. Всевышний предопределил нашему народу быть мусульманами и служить Его религии. Жить по заветам Аллаха и следовать сунне нашего любимого пророка, распространять из самого сердца России ценности Корана, сеять духовную чистоту и праведные дела – вот об этом своем главном предназначении должны помнить татары. Тогда и во всех остальных делах Аллах ниспошлет нам свою благодать.– Какие мероприятия в рамках юбилейных торжеств под эгидой ДУМ РТ вы назвали бы основными и почему?– Основные юбилейные торжества в Татарстане открыл международный конкурс священного Корана в Казани. Он организуется при поддержке президента РТ республиканским правительством совместно с ДУМ РТ. В этом году Казани был присвоен статус "Молодежная столица ОИС 2022", и конкурс проходит в рамках этого статуса. За период заявочной кампании было получено более 70 заявок из 25 стран Евразии и Африки. Отбор прошли 29 иностранных участников и 20 из субъектов России. Участники – в возрасте от 18 до 30 лет. Их оценивает очень солидная международная судейская коллегия под председательством шейха Маъмун ар-Рави – всемирно известного мусульманского ученого из Дубая, главы комиссии по подготовке Корана (DIHQA), обладателя наивысшей степени по хифзу Корана.Одним из самых памятных мероприятий в рамках торжеств станет закладка камня в основание строительства Соборной мечети Казани. Вместе с нами эту радость разделят 1100 имамов со всей России. Там же на месте возведения мечети мы совершим первый коллективный пятничный намаз.В дни торжеств мы также официально объявим и о завершении проекта по подготовке обновленного издания Корана "Казан басма". "Казан басма" – это первый печатный Коран, изданный в Казани в 1803 году и получивший богословское признание во всем мусульманском мире. До этого Коран печатался в Европе и в Петербурге, но эти издания не имели научной ценности, потому что в них было много несоответствий с оригинальным текстом. Чтобы вы понимали вклад российской уммы в мировую мусульманскую культуру: в других исламских странах Коран начинает активно печататься только через 100 лет.Издание "Казан басма" имело свой уникальный шрифт, благодаря которому распространилось по всей планете. В разные годы в наше время "Казан басма" не раз печатался, но только как репринт. А мы разработали специальный компьютерный шрифт "Казан басма" на основе аутентичных типографских оттисков издания, заново перенабрали текст Корана, привели его в соответствие с современными международными стандартами и учли еще предложения выдающихся дореволюционных татарских богословов Шигабутдина Марджани и Мусы Бигиева. Таким образом, знаменитый "Казан басма" мы обновили. В эти дни мы это издание и его одноименный компьютерный шрифт выложим на своем сайте, чтобы каждый желающий мог бесплатно их себе скачать и пользоваться.– Чем обусловлена необходимость в строительстве Соборной мечети, почему до сих пор в столице Татарстана не было таковой? И когда начнутся основные работы по строительству, известны ли сроки их окончания и стоимость?– Соборная мечеть – это реальная потребность Казани. Все-таки Казань задает тон развитию ислама в стране, признана северной столицей мусульманского мира, Молодежной столицей ОИС, является городом первого печатного Корана в мусульманском мире, здесь проходят мероприятия международного уровня под эгидой Группы стратегического видения "Россия – исламский мир". Фактически Казань – это ворота России для мусульманских стран, ее лицо для исламского мира. И закладка памятного камня в честь Соборной мечети города Казани символизирует нашу преданность вере предков и стремление жить в соответствии с многовековыми традициями ислама.Первого апреля был объявлен конкурс на лучший проект Соборной мечети. Эскизные предложения и визуализация от участников ожидаются к 1 июля. А 8 июля будет объявлен победитель. Стоимость строительства зависит от проекта, а сроки – от финансирования. Но я уверен, что наши единоверцы активно поддержат возведение мечети. И скоро мы станем свидетелями ее открытия. Даст Аллах!– Планируются ли еще в течение года какие-либо праздничные мероприятия в честь 1100-летия принятия ислама в Казани?– Согласен, что нельзя сводить значение этой исторической даты только к торжествам в Болгаре. Чтобы получить от этого юбилея максимальную пользу, со стороны мусульманского сообщества нужно как можно больше инициатив, растянутых по хронологии и географии. Проведение одного официального мероприятия вряд ли решит проблемы российской и мировой уммы. Для того, чтобы, например, остановить исламофобию в мире, изменить узкое мышление и предвзятую национальную политику в отдельных государствах и регионах, поменять негативное отношение общества к исламу, нужна системная работа под эгидой 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Ведь этот юбилей на сегодняшний день является самым громким и ярким в мире информационным поводом для обсуждения актуальных вопросов глобальной уммы. Ни одна страна в мире подобную инициативу и политическую волю еще не проявляла! Ее проявила Россия. За что, безусловно, нужно благодарить президента Владимира Владимировича Путина. Поэтому, разумеется, в Татарстане ДУМ РТ всю свою деятельность и мероприятия в этом году реализует под знаком 1100-летия.Например, скоро будет представлен публике документально-художественный фильм "Ибн Фадлан". В картине чередуются документальное и художественно-постановочное повествование. В документальной части представлены интервью и комментарии экспертов. В художественной – съемки постановочных игровых сцен с элементами реконструкций реалий 921-922 годов, где героями являются Ибн Фадлан, правитель булгар Алмуш-хан и их окружение.Создание онлайн-медресе на русском языке, обновление электронной мусульманской библиотеки Darul-Kutub.com, переводы трудов Марджани на русский язык, Форум мусульманской молодежи, цикл краткометражных документальных фильмов о российских исламских ученых, социальные ролики – эти и другие инициативы мы еще продолжим воплощать на пользу умме.

https://ria.ru/20220518/vystavka-1789235410.html

https://ria.ru/20220516/obrazovanie-1788769087.html

https://ria.ru/20220114/muftiy-1767901822.html

https://ria.ru/20220114/tadzhuddin-1767792731.html

республика татарстан (татарстан)

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, республика татарстан (татарстан), камиль самигуллин