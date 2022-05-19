https://ria.ru/20220519/rzs-1789603116.html

Россия как экспортер пшеницы частично заместит Украину, считает РЗС

Россия как экспортер пшеницы частично заместит Украину, считает РЗС - РИА Новости, 19.05.2022

Россия как экспортер пшеницы частично заместит Украину, считает РЗС

Многие страны, покупавшие украинские пшеницу и кукурузу, в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего в РФ, например, недавно такой интерес обозначила... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:27

2022-05-19T22:27

2022-05-19T22:27

экономика

цены на нефть

россия

украина

эфиопия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости Многие страны, покупавшие украинские пшеницу и кукурузу, в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего в РФ, например, недавно такой интерес обозначила сообщила Эфиопия, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина."В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объём поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров", - говорится в материалах РЗС. На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 миллионов тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 миллионов тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 миллиона тонн зерна, в том числе 76 миллионов тонн пшеницы."Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине - порядка 600 тысяч тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%", - сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тысяч тонн на прошлой неделе).По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 миллионов тонн, до уровня сбора 48 миллионов тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 миллиона тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) - на 22,6 миллиона. Такое снижение производства может привести к серьёзному падению и объемов экспорта - сразу на 24 миллиона тонн, до 21 миллиона: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 миллионов тонн (минус 9 миллионов тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы - в 9 миллионов тонн (минус 14 миллионов тонн)."Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих", - сказала она.По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 миллиона тонн), Индонезия (2,8 миллиона тонн), Турция (1,6 миллиона тонн), Пакистан (1,4 миллиона тонн), Марокко (1 миллиона тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 миллиона тонн в год), Испания (2,5 миллиона тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 миллиона тонн), Иран (1,7 миллиона тонн), Турция (более 1 миллиона тонн).

https://ria.ru/20220518/indiya-1789307037.html

https://ria.ru/20220518/postavki-1789147223.html

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экономика, цены на нефть, россия, украина, эфиопия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)