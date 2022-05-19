Россия как экспортер пшеницы частично заместит Украину, считает РЗС
РЗС: Россия как экспортер пшеницы частично заместит Украину, видит спрос покупателей
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости Многие страны, покупавшие украинские пшеницу и кукурузу, в поиске новых поставщиков обращаются прежде всего в РФ, например, недавно такой интерес обозначила сообщила Эфиопия, сообщила РИА Новости директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
"В настоящее время многие страны-покупатели украинской пшеницы и кукурузы начинают искать новых поставщиков и прежде всего, конечно же, обращаются к России. Сегодня мы получили возможность значительно расширить географию продаж и объём поставок, то есть замещать украинское зерно на рынках крупнейших стран импортеров", - говорится в материалах РЗС. На Россию и Украину последние годы приходилось порядка 30% мировой торговли пшеницей.
Россия, последние годы стабильно занимавшая позицию мирового лидера по экспорту пшеницы, рассчитывает в 2022 году на рекордный сбор этой культуры (87 миллионов тонн) и достаточно высокий урожай в целом по зерну (130 миллионов тонн), что даст возможность частично поддержать выпадающие украинские поставки. В 2021 году РФ собрала 121,317 миллиона тонн зерна, в том числе 76 миллионов тонн пшеницы.
"Уже обратилась Эфиопия, которая 45% своих потребностей в пшенице закупала на Украине - порядка 600 тысяч тонн; 23% закрывали Штаты, мы поставляли 13%", - сказала Тюрина, также напомнив про возобновление после ввода санкций в отношении РФ закупок Саудовской Аравией (60 тысяч тонн на прошлой неделе).
По оценке Минсельхоза США, снижение производства зерновых культур на Украине в 2022-2023 сельхозгоду (начинается с 1 июля) составит порядка 38,5 миллионов тонн, до уровня сбора 48 миллионов тонн: в том числе производство пшеницы может снизиться на 11,5 миллиона тонн, а кукурузы (основной экспортной культуры) - на 22,6 миллиона. Такое снижение производства может привести к серьёзному падению и объемов экспорта - сразу на 24 миллиона тонн, до 21 миллиона: экспорт украинской пшеницы оценивается сейчас в 10 миллионов тонн (минус 9 миллионов тонн по сравнению с прошлым сезоном), кукурузы - в 9 миллионов тонн (минус 14 миллионов тонн).
"Мировое производство падает, растет торговля, на этом фоне возможна тенденция роста мировых цен. Есть понятие баланса производства и потребления пшеницы, и по балансу не вижу резкого скачка цен от текущих", - сказала она.
По данным РЗС, украинскую пшеницу покупают такие крупнейшие мировые импортеры, как Египет (в среднем в год порядка 3,4 миллиона тонн), Индонезия (2,8 миллиона тонн), Турция (1,6 миллиона тонн), Пакистан (1,4 миллиона тонн), Марокко (1 миллиона тонн) и другие. В свою очередь украинскую кукурузу покупают, в частности, Китай (порядка 8 миллиона тонн в год), Испания (2,5 миллиона тонн), Нидерланды и Египет (по 2,2 миллиона тонн), Иран (1,7 миллиона тонн), Турция (более 1 миллиона тонн).