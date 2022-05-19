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Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом - РИА Новости, 19.05.2022
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Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом
Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом - РИА Новости, 19.05.2022
Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом
Должник по алиментам в Санкт-Петербурге, находящийся в розыске, прятался от судебных приставов под одеялом в кровати и притворялся собакой, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:58
2022-05-19T18:58
происшествия
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Должник по алиментам в Санкт-Петербурге, находящийся в розыске, прятался от судебных приставов под одеялом в кровати и притворялся собакой, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.30-летний мужчина обязан был выплачивать алименты в сумме 8,5 тысячи рублей ежемесячно на содержание своей 9-летней дочери. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако мужчина не платил алименты и накопил долг в размере 364 тысяч рублей, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск.Судебные приставы вышли в адрес, где проживала мать должника."Женщина, впустив представителей власти в квартиру, заявила, что сын здесь не живет долгое время. Однако во время осмотра жилплощади были обнаружены вещи, предположительно принадлежащие разыскиваемому, на кухне его сожительница готовила ужин. Неожиданно гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой", - сообщает ведомство.Мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).Максимальное наказание по указанной статье составляет 1 год лишения свободы.
https://ria.ru/20220516/genprokuratura-1788738470.html
https://ria.ru/20220519/dolgi-1789521168.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
18:58 19.05.2022
 
Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом

Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом и притворялся собакой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Должник по алиментам в Санкт-Петербурге, находящийся в розыске, прятался от судебных приставов под одеялом в кровати и притворялся собакой, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.
30-летний мужчина обязан был выплачивать алименты в сумме 8,5 тысячи рублей ежемесячно на содержание своей 9-летней дочери. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако мужчина не платил алименты и накопил долг в размере 364 тысяч рублей, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск.
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Судебные приставы вышли в адрес, где проживала мать должника.
"Женщина, впустив представителей власти в квартиру, заявила, что сын здесь не живет долгое время. Однако во время осмотра жилплощади были обнаружены вещи, предположительно принадлежащие разыскиваемому, на кухне его сожительница готовила ужин. Неожиданно гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой", - сообщает ведомство.
Мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
Максимальное наказание по указанной статье составляет 1 год лишения свободы.
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