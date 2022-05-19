https://ria.ru/20220519/pristavy-1789567336.html

Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом

Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом - РИА Новости, 19.05.2022

Житель Петербурга прятался от судебных приставов под одеялом

Должник по алиментам в Санкт-Петербурге, находящийся в розыске, прятался от судебных приставов под одеялом в кровати и притворялся собакой, сообщает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:58

2022-05-19T18:58

2022-05-19T18:58

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Должник по алиментам в Санкт-Петербурге, находящийся в розыске, прятался от судебных приставов под одеялом в кровати и притворялся собакой, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.30-летний мужчина обязан был выплачивать алименты в сумме 8,5 тысячи рублей ежемесячно на содержание своей 9-летней дочери. Ранее он был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Однако мужчина не платил алименты и накопил долг в размере 364 тысяч рублей, в связи с чем был объявлен в исполнительный розыск.Судебные приставы вышли в адрес, где проживала мать должника."Женщина, впустив представителей власти в квартиру, заявила, что сын здесь не живет долгое время. Однако во время осмотра жилплощади были обнаружены вещи, предположительно принадлежащие разыскиваемому, на кухне его сожительница готовила ужин. Неожиданно гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой", - сообщает ведомство.Мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).Максимальное наказание по указанной статье составляет 1 год лишения свободы.

https://ria.ru/20220516/genprokuratura-1788738470.html

https://ria.ru/20220519/dolgi-1789521168.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, санкт-петербург