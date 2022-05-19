"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений
Замглавы Минцифры Пак: более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут "Почта России" совместно с министерством цифровых технологий до конца 2021 года, сообщил замглавы Минцифры Олег Пак на пленарном заседании Госдумы.
"В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России", - рассказал Пак.
Ранее "Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом на получение субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений. Это позволит иностранным продавцам получить скидки до 50% на доставку при продаже через маркетплейсы России.
Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Почты России" программа модернизации отделений стартует в этом году. Программа модернизации в первую очередь затронет отделения в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. "Мы не только отремонтируем их, но и построим для них новые здания в тех случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого мы будем использовать быстровозводимые конструкции", - рассказали в пресс-центре.
Кроме того, "Почта России" планирует расширить линейку доступных сервисов: в дополнение к традиционным почтовым услугам появится возможность для продажи лекарств, либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.