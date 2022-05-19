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"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений - РИА Новости, 19.05.2022
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"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений
"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений - РИА Новости, 19.05.2022
"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений
Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут "Почта России" совместно с министерством цифровых технологий до конца 2021 РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T19:07
2022-05-19T19:07
новости компаний - экономика
экономика
россия
почта россии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут "Почта России" совместно с министерством цифровых технологий до конца 2021 года, сообщил замглавы Минцифры Олег Пак на пленарном заседании Госдумы."В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России", - рассказал Пак.Ранее "Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом на получение субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений. Это позволит иностранным продавцам получить скидки до 50% на доставку при продаже через маркетплейсы России.Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Почты России" программа модернизации отделений стартует в этом году. Программа модернизации в первую очередь затронет отделения в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. "Мы не только отремонтируем их, но и построим для них новые здания в тех случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого мы будем использовать быстровозводимые конструкции", - рассказали в пресс-центре.Кроме того, "Почта России" планирует расширить линейку доступных сервисов: в дополнение к традиционным почтовым услугам появится возможность для продажи лекарств, либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.
https://ria.ru/20220519/pochta-1789429496.html
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новости компаний - экономика, экономика, россия, почта россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), олег пак, госдума рф
19:07 19.05.2022
 
"Почта России" модернизирует более 25 тысяч отделений

Замглавы Минцифры Пак: более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Более 25 тысяч отделений почты примут участие в программе реновации, которую проведут "Почта России" совместно с министерством цифровых технологий до конца 2021 года, сообщил замглавы Минцифры Олег Пак на пленарном заседании Госдумы.
"В труднодоступных местах для российского населения до 2024 года модернизировать 25160 отделений "Почты России". В рамках этой модернизации как раз планируется и повышение эффективности работы этих организаций за счет оптимизации услуг и сервиса, повышения их качества, которое проведут Минцифры совместно с "Почтой России", - рассказал Пак.
Машина Почта России - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
12:28
"Почта России" снизит тарифы на международные отправления
Ранее "Почта России" заключила соглашение с Минпромторгом на получение субсидии в размере 1,9 миллиарда рублей. Средства пойдут на уменьшение тарифов международных почтовых отправлений. Это позволит иностранным продавцам получить скидки до 50% на доставку при продаже через маркетплейсы России.
Как прокомментировали агентству в пресс-службе "Почты России" программа модернизации отделений стартует в этом году. Программа модернизации в первую очередь затронет отделения в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. "Мы не только отремонтируем их, но и построим для них новые здания в тех случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого мы будем использовать быстровозводимые конструкции", - рассказали в пресс-центре.
Кроме того, "Почта России" планирует расширить линейку доступных сервисов: в дополнение к традиционным почтовым услугам появится возможность для продажи лекарств, либо в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.
Центральный офис ФГУП Почта России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 18:58
Punkt "Почты России" может стать новым конкурентом СДЭКа, считает эксперт
 
Новости компаний - ЭкономикаЭкономикаРоссияПочта РоссииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Олег ПакГосдума РФ
 
 
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