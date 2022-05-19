https://ria.ru/20220519/plennye-1789411085.html

Пленные с "Азовстали" рассказали об условиях содержания

Пленные с "Азовстали" рассказали об условиях содержания - РИА Новости, 19.05.2022

Пленные с "Азовстали" рассказали об условиях содержания

Минобороны РФ опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината "Азовсталь", рассказавшими, в каких условиях их содержат и как кормят. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:41

2022-05-19T11:41

2022-05-19T11:41

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с пленными украинскими военнослужащими с комбината "Азовсталь", рассказавшими, в каких условиях их содержат и как кормят."Условия содержания более чем. Матрасы, одеяла есть, питание адекватное - хватает и наесться, и на всё остальное, условия хорошие", - рассказал младший сержант Сергей Спивак из в/ч 3057 Нацгвардии Украины (в состав которой входят боевики националистического подразделения "Азов")Пленный лейтенант медицинской службы рассказал, что условия содержания превзошли его ожидания."Получилось лучше, чем ожидалось", - сказал хирург. По его словам, отношение к пленным лояльное и адекватное, "на личности никто не переходит", всех тяжелораненых вывезли и сделали им перевязки.По данным Минобороны, с 16 мая в плен в Мариуполе сдались 1730 боевиков "Азова" (против ряда его участников в России расследуются уголовные дела), в том числе 80 раненых.

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"Лучше, чем ожидалось" – сдавшиеся в плен боевики "Азова" рассказали об условиях содержания Сдавшиеся в плен боевики "Азова" рассказали об условиях содержания (видео Минобороны России). 2022-05-19T11:41 true PT1M46S

Пленные с "Азовстали" в больнице Новоазовска Минобороны России публикует кадры из Новоазовска, куда доставлены на лечение пленные с "Азовстали" 2022-05-19T11:41 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины