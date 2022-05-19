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Представители Киева и МККК посетили пленных украинских боевиков в ДНР

Представители Киева и МККК посетили пленных украинских боевиков в ДНР - РИА Новости, 19.05.2022

Представители Киева и МККК посетили пленных украинских боевиков в ДНР

Представители Киева и Международного Комитета Красного Креста смогли лично убедиться в нормальных условиях содержания пленных украинских боевиков, передает... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:11

2022-05-19T09:11

2022-05-19T12:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 19 мая – РИА Новости. Представители Киева и Международного Комитета Красного Креста смогли лично убедиться в нормальных условиях содержания пленных украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости."То, что мы сегодня увидели – сделано то, что обещали. Приняли, разместили. Особо хочу отметить врачей. За сутки проведена большая работа по реабилитации наших раненых… Жалоб на вас (представители ДНР и России – ред.), я не услышал ни от кого", - рассказал представитель украинской стороны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"На сегодня жалоб нет" – Представители Киева и МККК оценили условия содержания пленных боевиков в ДНР Представители Киева и Международного Комитета Красного Креста смогли лично убедиться в нормальных условиях содержания пленных украинских боевиков, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-19T09:11 true PT2M37S

Пленные с "Азовстали" в больнице Новоазовска Минобороны России публикует кадры из Новоазовска, куда доставлены на лечение пленные с "Азовстали" 2022-05-19T09:11 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр