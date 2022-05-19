https://ria.ru/20220519/plan-1789460414.html

В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине

В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине - РИА Новости, 19.05.2022

В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине

В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию, заявил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:56

2022-05-19T13:56

2022-05-19T15:15

в мире

луиджи ди майо

италия

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владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов. По данным СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу."Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к концепции Италии и к ее возможному участию в урегулировании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/gaz-1789408720.html

https://ria.ru/20220519/frantsiya-1789382419.html

италия

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, луиджи ди майо, италия, мид италии, россия, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков