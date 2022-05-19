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В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине - РИА Новости, 19.05.2022
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В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине
В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине
В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию, заявил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:56
2022-05-19T15:15
в мире
луиджи ди майо
италия
мид италии
россия
украина
оон
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов. По данным СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу."Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к концепции Италии и к ее возможному участию в урегулировании.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/gaz-1789408720.html
https://ria.ru/20220519/frantsiya-1789382419.html
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в мире, луиджи ди майо, италия, мид италии, россия, украина, оон, владимир путин, дмитрий песков
13:56 19.05.2022 (обновлено: 15:15 19.05.2022)
 
В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане Италии по Украине

Песков заявил, что в Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле пока не знают деталей предлагаемого Италией плана по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее газета la Repubblica сообщила, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов. По данным СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.
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"Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию, никто не отвергает такие искренние усилия. Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ. Пока более предметно какой-то комментарий я дать не могу", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, как в Кремле относятся к концепции Италии и к ее возможному участию в урегулировании.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреЛуиджи Ди МайоИталияМИД ИталииРоссияУкраинаООНВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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