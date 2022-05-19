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Италия выдвинула в ООН поэтапный мирный план по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789420204.html
Италия выдвинула в ООН поэтапный мирный план по Украине, сообщили СМИ
Италия выдвинула в ООН поэтапный мирный план по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.05.2022
Италия выдвинула в ООН поэтапный мирный план по Украине, сообщили СМИ
Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов, сообщает газета la Repubblica. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:08
2022-05-19T12:08
специальная военная операция на украине
украина
в мире
оон
россия
мид италии
италия
донбасс
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов, сообщает газета la Repubblica.Документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.План предусматривает "прекращение огня и ликвидацию линии боевых столкновений" под наблюдением ООН, "чтобы способствовать окончательному прекращению боевых действий", отмечает издание. Второй пункт "дорожной карты" говорит о вступлении Украины в Евросоюз и ее нейтральном статусе с военной точки зрения: как следствие, без присоединения к НАТО. Вступление Украины в Евросоюз, как отмечается, должно пройти в краткие сроки, учитывая чрезвычайные обстоятельства, однако с принятием обязательств со стороны Киева.Третьем пунктом плана является двустороннее соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемых территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно признанным границам. Наконец, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе должен обеспечить контроль за вооружениями, предотвращение конфликтов, в рамках которого ВС РФ будут отведены на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.С черновым вариантом итальянского документа ознакомлены представители стран "Большой семерки", сообщает издание.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/frantsiya-1789382419.html
https://ria.ru/20220519/ukraina-1789407022.html
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украина, в мире, оон, россия, мид италии, италия, донбасс
12:08 19.05.2022
 
Италия выдвинула в ООН поэтапный мирный план по Украине, сообщили СМИ

la Repubblica: Италия передала в ООН план из четырех этапов по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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РИМ, 19 мая – РИА Новости. Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, состоящий из четырех этапов, сообщает газета la Repubblica.
Документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
09:21
Французы встали на сторону России, пишет Times
План предусматривает "прекращение огня и ликвидацию линии боевых столкновений" под наблюдением ООН, "чтобы способствовать окончательному прекращению боевых действий", отмечает издание. Второй пункт "дорожной карты" говорит о вступлении Украины в Евросоюз и ее нейтральном статусе с военной точки зрения: как следствие, без присоединения к НАТО. Вступление Украины в Евросоюз, как отмечается, должно пройти в краткие сроки, учитывая чрезвычайные обстоятельства, однако с принятием обязательств со стороны Киева.
Третьем пунктом плана является двустороннее соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемых территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно признанным границам. Наконец, новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе должен обеспечить контроль за вооружениями, предотвращение конфликтов, в рамках которого ВС РФ будут отведены на позиции, которые они занимали до начала спецоперации.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
11:26
Кулеба заявил, что Украине не нужны заменители статуса кандидата в ЕС
С черновым вариантом итальянского документа ознакомлены представители стран "Большой семерки", сообщает издание.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
11:56
Моравецкий повторил слова о необходимости победить Русский мир
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреООНРоссияМИД ИталииИталияДонбасс
 
 
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