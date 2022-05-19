Рейтинг@Mail.ru
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789605401.html
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию - РИА Новости, 19.05.2022
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в четверг прокомментировал возможность отправки в Швецию и Финляндию войск США, заявив, что диалог с этими... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T22:39
2022-05-19T22:39
йенс столтенберг
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
финляндия
россия
швеция
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в четверг прокомментировал возможность отправки в Швецию и Финляндию войск США, заявив, что диалог с этими странами продолжается, и окончательного решения пока не выработано."Эти дискуссии продолжаются, и мы пока не пришли к какому-либо конечному решению", - сказал Кирби в ходе брифинга, когда его попросили оценить перспективу отправки американских вооруженных сил в обе скандинавские страны.Вместе с тем, он добавил, что в Вашингтоне решительно поддерживают заявки обоих государств на вступление в НАТО и готовы помочь им в обеспечении безопасности на период рассмотрения их кандидатур."Мы уверены, что, если возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях в сфере безопасности, нам удастся их предоставить", - подчеркнул Кирби.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html
https://ria.ru/20220519/pomosch-1789602233.html
финляндия
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, россия, швеция, нато
22:39 19.05.2022
 
Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию

Кирби: Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в четверг прокомментировал возможность отправки в Швецию и Финляндию войск США, заявив, что диалог с этими странами продолжается, и окончательного решения пока не выработано.
"Эти дискуссии продолжаются, и мы пока не пришли к какому-либо конечному решению", - сказал Кирби в ходе брифинга, когда его попросили оценить перспективу отправки американских вооруженных сил в обе скандинавские страны.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и председателя комитета начальников штабов ВС США Марк Милли - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 20:18
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи
Вместе с тем, он добавил, что в Вашингтоне решительно поддерживают заявки обоих государств на вступление в НАТО и готовы помочь им в обеспечении безопасности на период рассмотрения их кандидатур.
"Мы уверены, что, если возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях в сфере безопасности, нам удастся их предоставить", - подчеркнул Кирби.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 22:12Специальная военная операция на Украине
Пентагон сообщил о намерении США передать Украине 18 гаубиц
 
Йенс СтолтенбергДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинФинляндияРоссияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала