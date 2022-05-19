https://ria.ru/20220519/pentagon-1789605401.html

Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию

Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию - РИА Новости, 19.05.2022

Пентагон не принял решения по отправке войск США в Финляндию и Швецию

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в четверг прокомментировал возможность отправки в Швецию и Финляндию войск США, заявив, что диалог с этими... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:39

2022-05-19T22:39

2022-05-19T22:39

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

россия

швеция

нато

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в четверг прокомментировал возможность отправки в Швецию и Финляндию войск США, заявив, что диалог с этими странами продолжается, и окончательного решения пока не выработано."Эти дискуссии продолжаются, и мы пока не пришли к какому-либо конечному решению", - сказал Кирби в ходе брифинга, когда его попросили оценить перспективу отправки американских вооруженных сил в обе скандинавские страны.Вместе с тем, он добавил, что в Вашингтоне решительно поддерживают заявки обоих государств на вступление в НАТО и готовы помочь им в обеспечении безопасности на период рассмотрения их кандидатур."Мы уверены, что, если возникнет необходимость в каких-либо конкретных гарантиях в сфере безопасности, нам удастся их предоставить", - подчеркнул Кирби.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html

https://ria.ru/20220519/pomosch-1789602233.html

финляндия

россия

швеция

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йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, россия, швеция, нато