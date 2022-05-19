https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html

Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи

Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи - РИА Новости, 19.05.2022

Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T20:18

2022-05-19T20:18

2022-05-19T20:18

ллойд остин

сергей шойгу

россия

украина

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и условились держать открытыми линии связи, сообщила американская сторона.Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ на Украине."Военачальники обсудили несколько представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности и согласились сохранять открытыми линии коммуникации", - сказано в пресс-релизе.Стороны не будут разглашать подробности разговора.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу – также впервые с начала операции на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pentagon-1789564922.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788412354.html

россия

украина

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ллойд остин, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр