https://ria.ru/20220519/pentagon-1789583147.html
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи - РИА Новости, 19.05.2022
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T20:18
2022-05-19T20:18
2022-05-19T20:18
ллойд остин
сергей шойгу
россия
украина
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и его российский коллега Валерий Герасимов обсудили ряд вопросов в области безопасности и условились держать открытыми линии связи, сообщила американская сторона.Телефонный разговор стал их первым контактом с начала спецоперации РФ на Украине."Военачальники обсудили несколько представляющих взаимный интерес вопросов в сфере безопасности и согласились сохранять открытыми линии коммуникации", - сказано в пресс-релизе.Стороны не будут разглашать подробности разговора.На прошлой неделе состоялся телефонный разговор шефа Пентагона Ллойда Остина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу – также впервые с начала операции на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pentagon-1789564922.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788412354.html
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ллойд остин, сергей шойгу, россия, украина, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Пентагон: Милли и Герасимов договорились держать открытыми линии связи
Пентагон: Марк Милли и Валерий Герасимов договорились держать открытыми линии связи