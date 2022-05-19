https://ria.ru/20220519/otsrochka-1789468451.html

Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов

Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 19.05.2022

Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов

Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:16

2022-05-19T14:16

2022-05-19T14:16

общество

владимир путин

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно обращениям - претендуют более 8,7 тысячи человек, сообщает Минцифры.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Подать соответствующую заявку работодатели могли с 19 апреля на "Госуслугах"."Почти 2 тысячи IT-компаний направили на "Госуслугах" заявления для оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. В заявках - более 8,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что все полученные данные будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После этого призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.

https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)