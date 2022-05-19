https://ria.ru/20220519/otsrochka-1789468451.html
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 19.05.2022
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов
Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:16
2022-05-19T14:16
2022-05-19T14:16
общество
владимир путин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_a3e01bc43d1a6b71704eba636c19b962.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно обращениям - претендуют более 8,7 тысячи человек, сообщает Минцифры.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Подать соответствующую заявку работодатели могли с 19 апреля на "Госуслугах"."Почти 2 тысячи IT-компаний направили на "Госуслугах" заявления для оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. В заявках - более 8,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что все полученные данные будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После этого призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.
https://ria.ru/20220517/rubl-1789040836.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156314/64/1563146483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e21ee91f8d392e7cfdef9fb1ad8ec460.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов
Минцифры: компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов