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Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 19.05.2022
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Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов - РИА Новости, 19.05.2022
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов
Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:16
2022-05-19T14:16
общество
владимир путин
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно обращениям - претендуют более 8,7 тысячи человек, сообщает Минцифры.Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Подать соответствующую заявку работодатели могли с 19 апреля на "Госуслугах"."Почти 2 тысячи IT-компаний направили на "Госуслугах" заявления для оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. В заявках - более 8,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что все полученные данные будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После этого призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.
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общество, владимир путин, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
14:16 19.05.2022
 
Компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов

Минцифры: компании подали заявки на отсрочку от армии для 8,7 тысячи IT-специалистов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Почти 2 тысячи российских IT-компаний уже подали заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников, всего на подобное право - на сегодняшний день, согласно обращениям - претендуют более 8,7 тысячи человек, сообщает Минцифры.
Президент России Владимир Путин в начале марта подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Подать соответствующую заявку работодатели могли с 19 апреля на "Госуслугах".
"Почти 2 тысячи IT-компаний направили на "Госуслугах" заявления для оформления отсрочки от армии для своих сотрудников. В заявках - более 8,7 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все полученные данные будут направлены в Минобороны России до 1 июня. После этого призывные комиссии будут принимать решения об отсрочке.
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ОбществоВладимир ПутинРоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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