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В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России - РИА Новости, 19.05.2022
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:36
2022-05-19T03:36
2022-05-19T13:05
туризм
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турция
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Так, по предложению депутата, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах."Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска", — отметил он.Хамзаев добавил, что сегодня граждане, пусть не так активно, как раньше, посещают Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны. Парламентарий выразил уверенность, что подобные меры поддержки позволят России конкурировать с этими туристическими кластерами — в России "климатические и природные достояния куда лучше".Соответствующее предложение политик планирует направить в Ростуризм.
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россия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), египет, оаэ, госдума рф, общество, султан хамзаев, москва, новости - туризм
03:36 19.05.2022 (обновлено: 13:05 19.05.2022)
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
Депутат Хамзаев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России