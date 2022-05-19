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В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России - РИА Новости, 19.05.2022
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Туризм
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В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России - РИА Новости, 19.05.2022
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России
Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T03:36
2022-05-19T13:05
туризм
россия
турция
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
египет
оаэ
госдума рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Так, по предложению депутата, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах."Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска", — отметил он.Хамзаев добавил, что сегодня граждане, пусть не так активно, как раньше, посещают Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны. Парламентарий выразил уверенность, что подобные меры поддержки позволят России конкурировать с этими туристическими кластерами — в России "климатические и природные достояния куда лучше".Соответствующее предложение политик планирует направить в Ростуризм.
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россия, турция, федеральное агентство по туризму (ростуризм), египет, оаэ, госдума рф, общество, султан хамзаев, москва, новости - туризм
03:36 19.05.2022 (обновлено: 13:05 19.05.2022)
 
В Госдуме предложили увеличить отпуск выбирающим отдых в России

Депутат Хамзаев предложил ввести дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМолодая семья с детьми
Молодая семья с детьми - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Молодая семья с детьми. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставить тем гражданам, которые выбирают отдых внутри России, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

"Идея заключается в следующем: нужно поддерживать внутренний туризм. По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в России", — сообщил политик РИА Новости.

По его словам, это поддержит не только отечественную туротрасль, но и самих граждан. Так, по предложению депутата, неделю отпуска можно выделить работнику в том случае, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах.
"Если гражданин купил путевку и планирует отдых на территории России и его отдых там будет составлять не менее двух недель с подтверждением, то ему плюс неделя оплачиваемого отпуска", — отметил он.
Хамзаев добавил, что сегодня граждане, пусть не так активно, как раньше, посещают Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны. Парламентарий выразил уверенность, что подобные меры поддержки позволят России конкурировать с этими туристическими кластерами — в России "климатические и природные достояния куда лучше".
Соответствующее предложение политик планирует направить в Ростуризм.
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