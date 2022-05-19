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В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/obstrel-1789388556.html
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области - РИА Новости, 19.05.2022
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области
Погибшим при обстреле поселка Теткино под Курском оказался житель Воронежской области, без отца остались трое детей, сообщает правительство региона в своем... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:02
2022-05-19T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
курская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Погибшим при обстреле поселка Теткино под Курском оказался житель Воронежской области, без отца остались трое детей, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.Утром в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт сказал о гибели как минимум одного человека в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино.По информации правительства Воронежской области, погибшим оказался воронежец, житель Новоусманского района Василий Мерзликин. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с его гибелью."У Василия была вполне мирная профессия - водитель, и то, что он оказался на месте обстрела населенного пункта соседнего региона, есть трагическая случайность. По предварительным данным, наш земляк находился по рабочим делам на территории завода, подвергшегося огню противника. Без отца остались трое детей", - приводит слова Гусева областное правительство.Губернатор добавил, что при необходимости власти Воронежской области окажут поддержку семье погибшего."Выражаю всем родным и близким Василия Мерзликина искреннее сочувствие", - сказал Гусев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/sk-1789343691.html
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происшествия, роман старовойт, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, курская область, украина
10:02 19.05.2022 (обновлено: 10:20 19.05.2022)
 
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области

Житель Воронежской области погиб из-за обстрела поселка под Курском

© Фото : Роман Старовойт/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ села Теткино в Курской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Погибшим при обстреле поселка Теткино под Курском оказался житель Воронежской области, без отца остались трое детей, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.
Утром в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт сказал о гибели как минимум одного человека в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино.
По информации правительства Воронежской области, погибшим оказался воронежец, житель Новоусманского района Василий Мерзликин. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с его гибелью.
"У Василия была вполне мирная профессия - водитель, и то, что он оказался на месте обстрела населенного пункта соседнего региона, есть трагическая случайность. По предварительным данным, наш земляк находился по рабочим делам на территории завода, подвергшегося огню противника. Без отца остались трое детей", - приводит слова Гусева областное правительство.
Губернатор добавил, что при необходимости власти Воронежской области окажут поддержку семье погибшего.
"Выражаю всем родным и близким Василия Мерзликина искреннее сочувствие", - сказал Гусев.
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоман СтаровойтАлександр Гусев (государственный служащий)Воронежская областьКурская областьУкраина
 
 
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