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В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области - РИА Новости, 19.05.2022
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области
Погибшим при обстреле поселка Теткино под Курском оказался житель Воронежской области, без отца остались трое детей, сообщает правительство региона в своем... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:02
2022-05-19T10:02
2022-05-19T10:20
специальная военная операция на украине
происшествия
роман старовойт
александр гусев (государственный служащий)
воронежская область
курская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Погибшим при обстреле поселка Теткино под Курском оказался житель Воронежской области, без отца остались трое детей, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале.Утром в четверг губернатор Курской области Роман Старовойт сказал о гибели как минимум одного человека в результате обстрела со стороны Украины поселка Теткино.По информации правительства Воронежской области, погибшим оказался воронежец, житель Новоусманского района Василий Мерзликин. Губернатор Александр Гусев выразил соболезнования в связи с его гибелью."У Василия была вполне мирная профессия - водитель, и то, что он оказался на месте обстрела населенного пункта соседнего региона, есть трагическая случайность. По предварительным данным, наш земляк находился по рабочим делам на территории завода, подвергшегося огню противника. Без отца остались трое детей", - приводит слова Гусева областное правительство.Губернатор добавил, что при необходимости власти Воронежской области окажут поддержку семье погибшего."Выражаю всем родным и близким Василия Мерзликина искреннее сочувствие", - сказал Гусев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/sk-1789343691.html
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происшествия, роман старовойт, александр гусев (государственный служащий), воронежская область, курская область, украина
10:02 19.05.2022 (обновлено: 10:20 19.05.2022)
В результате обстрела поселка Теткино погиб житель Воронежской области
Житель Воронежской области погиб из-за обстрела поселка под Курском