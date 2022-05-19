https://ria.ru/20220519/obmen-1789372562.html

На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО

На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО

Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, написал в с своем Telegram-канале депутат Рады Максим... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T06:20

2022-05-19T06:20

2022-05-19T06:20

в мире

реджеп тайип эрдоган

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рабочая партия курдистана

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нато

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, написал в с своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Политик также вспомнил русскую поговорку "не было бы счастья, да несчастье помогло" и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.

https://ria.ru/20220519/voyna-1789366630.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция, финляндия, рабочая партия курдистана, украина, нато, евросоюз, максим бужанский