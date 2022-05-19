Рейтинг@Mail.ru
На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/obmen-1789372562.html
На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО
На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО
Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, написал в с своем Telegram-канале депутат Рады Максим... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T06:20
2022-05-19T06:20
в мире
реджеп тайип эрдоган
турция
швеция
финляндия
рабочая партия курдистана
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_522e97e2b8572d63850933a996e6e6c4.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, написал в с своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.Политик также вспомнил русскую поговорку "не было бы счастья, да несчастье помогло" и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
https://ria.ru/20220519/voyna-1789366630.html
турция
швеция
финляндия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768454151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bae2c6d74de05abdf51477ac8ed6066a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, швеция, финляндия, рабочая партия курдистана, украина, нато, евросоюз, максим бужанский
06:20 19.05.2022
 
На Украине рассказали, чего добивается Турция, блокируя расширение НАТО

Депутат Рады Бужанский: Турция хочет членство в ЕС в обмен на одобрение расширения НАТО

© AP Photo / Francisco SecoФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО, Турция пытается добиться присоединения к Евросоюзу, написал в с своем Telegram-канале депутат Рады Максим Бужанский.
"Финляндия и Швеция подарили Турции уникальный шанс обменять их вступление в НАТО на вступление Турции в Евросоюз", — написал Бужанский.
Политик также вспомнил русскую поговорку "не было бы счастья, да несчастье помогло" и предположил, что она крайне точно характеризует сложившуюся ситуацию.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может поддержать включение Швеции и Финляндии в военный блок, поскольку в этом случае организация станет "местом, где будет много представителей террористов". Он напомнил, что Анкара требовала от Стокгольма и Хельсинки выдать 33 представителей "Рабочей партии Курдистана" и FETO, но получила отказ.
Министр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
01:58
В Турции рассказали, что США готовят России с помощью расширения НАТО
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияШвецияФинляндияРабочая партия КурдистанаУкраинаНАТОЕвросоюзМаксим Бужанский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала