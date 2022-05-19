https://ria.ru/20220519/nauka-1789451214.html
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж - РИА Новости, 19.05.2022
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:30
2022-05-19T13:30
2022-05-19T13:30
общество
россия
сша
российская академия наук
сибирское отделение ран
технологии
александр сергеев (ран)
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию российских ученых за рубеж в условиях современной геополитической ситуации.Выступая на заседании президиума Сибирского отделения РАН по видеосвязи, от отметил, что в условиях гибридной войны против России "коллективный Запад делает ставку на удушение нашей технологической мощи, а где технологии, там и наука"."Вы видите, что сейчас происходит, в том числе в плане переманивания наших ученых за рубеж, когда президент США предлагает самые льготные условия для переезда наших специалистов в критических направлениях в США. Конечно, мы должны этому противостоять и модернизировать нашу научно-технологическую политику в нашей стране", - сказал он.Сергеев отметил, что в этом отношении очень важен ваш опыт и инициативы ведущего отделения РАН – Сибирского."Все многочисленные наработки, связанные с быстрым с превращением знаний в технологии, которые имеются в СО РАН, безусловно, сегодня надо будет использовать... Это и в микроэлектронике, медицинской технике в фармацевике, биотехнологиях, станкостроении и многих других направлениях", - сказал он.Глава РАН также отметил, что в настоящее время юго-восточное направление международного сотрудничества на ближайшие годы будет основным направлением международных контактов России, и в этом отношении наработанные связи Сибирского отделения РАН необходимо использовать по максимуму."В значительной степени ваш регион становится ключевым в части наращивания наших международных связей", - добавил он.
https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html
https://ria.ru/20220415/kitay-1783662181.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сша, российская академия наук, сибирское отделение ран, технологии, александр сергеев (ран)
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
Президент РАН Сергеев призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию российских ученых за рубеж в условиях современной геополитической ситуации.
Выступая на заседании президиума Сибирского отделения РАН
по видеосвязи, от отметил, что в условиях гибридной войны против России
"коллективный Запад делает ставку на удушение нашей технологической мощи, а где технологии, там и наука".
"Вы видите, что сейчас происходит, в том числе в плане переманивания наших ученых за рубеж, когда президент США
предлагает самые льготные условия для переезда наших специалистов в критических направлениях в США. Конечно, мы должны этому противостоять и модернизировать нашу научно-технологическую политику в нашей стране", - сказал он.
Сергеев отметил, что в этом отношении очень важен ваш опыт и инициативы ведущего отделения РАН – Сибирского.
"Все многочисленные наработки, связанные с быстрым с превращением знаний в технологии, которые имеются в СО РАН, безусловно, сегодня надо будет использовать... Это и в микроэлектронике, медицинской технике в фармацевике, биотехнологиях, станкостроении и многих других направлениях", - сказал он.
Глава РАН также отметил, что в настоящее время юго-восточное направление международного сотрудничества на ближайшие годы будет основным направлением международных контактов России, и в этом отношении наработанные связи Сибирского отделения РАН
необходимо использовать по максимуму.
"В значительной степени ваш регион становится ключевым в части наращивания наших международных связей", - добавил он.