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Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж - РИА Новости, 19.05.2022
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Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж - РИА Новости, 19.05.2022
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:30
2022-05-19T13:30
общество
россия
сша
российская академия наук
сибирское отделение ран
технологии
александр сергеев (ран)
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию российских ученых за рубеж в условиях современной геополитической ситуации.Выступая на заседании президиума Сибирского отделения РАН по видеосвязи, от отметил, что в условиях гибридной войны против России "коллективный Запад делает ставку на удушение нашей технологической мощи, а где технологии, там и наука"."Вы видите, что сейчас происходит, в том числе в плане переманивания наших ученых за рубеж, когда президент США предлагает самые льготные условия для переезда наших специалистов в критических направлениях в США. Конечно, мы должны этому противостоять и модернизировать нашу научно-технологическую политику в нашей стране", - сказал он.Сергеев отметил, что в этом отношении очень важен ваш опыт и инициативы ведущего отделения РАН – Сибирского."Все многочисленные наработки, связанные с быстрым с превращением знаний в технологии, которые имеются в СО РАН, безусловно, сегодня надо будет использовать... Это и в микроэлектронике, медицинской технике в фармацевике, биотехнологиях, станкостроении и многих других направлениях", - сказал он.Глава РАН также отметил, что в настоящее время юго-восточное направление международного сотрудничества на ближайшие годы будет основным направлением международных контактов России, и в этом отношении наработанные связи Сибирского отделения РАН необходимо использовать по максимуму."В значительной степени ваш регион становится ключевым в части наращивания наших международных связей", - добавил он.
https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html
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общество, россия, сша, российская академия наук, сибирское отделение ран, технологии, александр сергеев (ран)
13:30 19.05.2022
 
Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж

Президент РАН Сергеев призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание президиума Российской Академии наук в Москве
Здание президиума Российской Академии наук в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание президиума Российской Академии наук в Москве. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию российских ученых за рубеж в условиях современной геополитической ситуации.
Выступая на заседании президиума Сибирского отделения РАН по видеосвязи, от отметил, что в условиях гибридной войны против России "коллективный Запад делает ставку на удушение нашей технологической мощи, а где технологии, там и наука".
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"Вы видите, что сейчас происходит, в том числе в плане переманивания наших ученых за рубеж, когда президент США предлагает самые льготные условия для переезда наших специалистов в критических направлениях в США. Конечно, мы должны этому противостоять и модернизировать нашу научно-технологическую политику в нашей стране", - сказал он.
Сергеев отметил, что в этом отношении очень важен ваш опыт и инициативы ведущего отделения РАН – Сибирского.
"Все многочисленные наработки, связанные с быстрым с превращением знаний в технологии, которые имеются в СО РАН, безусловно, сегодня надо будет использовать... Это и в микроэлектронике, медицинской технике в фармацевике, биотехнологиях, станкостроении и многих других направлениях", - сказал он.
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Глава РАН также отметил, что в настоящее время юго-восточное направление международного сотрудничества на ближайшие годы будет основным направлением международных контактов России, и в этом отношении наработанные связи Сибирского отделения РАН необходимо использовать по максимуму.
"В значительной степени ваш регион становится ключевым в части наращивания наших международных связей", - добавил он.
 
ОбществоРоссияСШАРоссийская академия наукСибирское отделение РАНТехнологииАлександр Сергеев (РАН)
 
 
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