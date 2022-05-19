https://ria.ru/20220519/nauka-1789451214.html

Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж

Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж - РИА Новости, 19.05.2022

Глава РАН призвал противостоять переманиванию российских ученых за рубеж

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:30

2022-05-19T13:30

2022-05-19T13:30

общество

россия

сша

российская академия наук

сибирское отделение ран

технологии

александр сергеев (ран)

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НОВОСИБИРСК, 19 мая – РИА Новости. Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев выступает за модернизацию научно-технологической политики России в части противостояния переманиванию российских ученых за рубеж в условиях современной геополитической ситуации.Выступая на заседании президиума Сибирского отделения РАН по видеосвязи, от отметил, что в условиях гибридной войны против России "коллективный Запад делает ставку на удушение нашей технологической мощи, а где технологии, там и наука"."Вы видите, что сейчас происходит, в том числе в плане переманивания наших ученых за рубеж, когда президент США предлагает самые льготные условия для переезда наших специалистов в критических направлениях в США. Конечно, мы должны этому противостоять и модернизировать нашу научно-технологическую политику в нашей стране", - сказал он.Сергеев отметил, что в этом отношении очень важен ваш опыт и инициативы ведущего отделения РАН – Сибирского."Все многочисленные наработки, связанные с быстрым с превращением знаний в технологии, которые имеются в СО РАН, безусловно, сегодня надо будет использовать... Это и в микроэлектронике, медицинской технике в фармацевике, биотехнологиях, станкостроении и многих других направлениях", - сказал он.Глава РАН также отметил, что в настоящее время юго-восточное направление международного сотрудничества на ближайшие годы будет основным направлением международных контактов России, и в этом отношении наработанные связи Сибирского отделения РАН необходимо использовать по максимуму."В значительной степени ваш регион становится ключевым в части наращивания наших международных связей", - добавил он.

https://ria.ru/20220517/uchenye-1789113540.html

https://ria.ru/20220415/kitay-1783662181.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, россия, сша, российская академия наук, сибирское отделение ран, технологии, александр сергеев (ран)