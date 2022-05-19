22:05 19.05.2022 (обновлено: 22:09 19.05.2022)
США обсудили с Финляндией и Швецией гарантии безопасности
Кирби: США обсудили с Финляндией и Швецией гарантии безопасности с момента заявок в НАТО
© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США находятся в активном диалоге с Финляндией и Швецией о том, какие гарантии безопасности им могут потребоваться на период рассмотрения заявок на вступление в НАТО, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Мы ведем активный диалог с этими странами насчет того, какие гарантии в сфере безопасности им нужны или могут потребоваться. Пока я не готов сообщить конкретику по данному вопросу, переговоры продолжаются", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.