https://ria.ru/20220519/nato-1789601864.html

США обсудили с Финляндией и Швецией гарантии безопасности

США обсудили с Финляндией и Швецией гарантии безопасности - РИА Новости, 19.05.2022

США обсудили с Финляндией и Швецией гарантии безопасности

США находятся в активном диалоге с Финляндией и Швецией о том, какие гарантии безопасности им могут потребоваться на период рассмотрения заявок на вступление в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T22:05

2022-05-19T22:05

2022-05-19T22:09

в мире

йенс столтенберг

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

финляндия

россия

швеция

нато

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ВАШИНГТОН, 19 мая – РИА Новости. США находятся в активном диалоге с Финляндией и Швецией о том, какие гарантии безопасности им могут потребоваться на период рассмотрения заявок на вступление в НАТО, заявил в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Мы ведем активный диалог с этими странами насчет того, какие гарантии в сфере безопасности им нужны или могут потребоваться. Пока я не готов сообщить конкретику по данному вопросу, переговоры продолжаются", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/nato-1789599632.html

https://ria.ru/20220519/shvetsiya-1789553461.html

финляндия

россия

швеция

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в мире, йенс столтенберг, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, финляндия, россия, швеция, нато