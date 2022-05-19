https://ria.ru/20220519/nato-1789462456.html

В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией

В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией - РИА Новости, 19.05.2022

В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией

Начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, предоставляя ей свои разведданные, США и их союзники по НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:03

2022-05-19T14:03

2022-05-19T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

нато

совет федерации рф

ольга ковитиди

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, предоставляя ей свои разведданные, США и их союзники по НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней воевать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Мы должны понимать, что, системно поставляя Украине оружие, боеприпасы, обмундирование, обмениваясь с ней разведданными, оказывая на Россию незаконное политическое и экономическое давление, США и его союзники в лице НАТО, не объявляя России войны, фактически уже воюют с Российской Федерацией", - сказала она.При этом, по словам сенатора, разочарование Украиной на Западе растёт с каждым днём. В США республиканцы считают напрасно потраченными серьезно просевшим в рейтингах (Джо) Байденом деньги американских налогоплательщиков , подчеркнула Ковитиди."Заманив Украину в политическую ловушку ложных надежд, коллективный Запад должен ответить за тысячи погибших в результате военного конфликта на Украине, а также за злонамеренное затягивание украинского кризиса и препятствование его мирному урегулированию", - заключила парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html

https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788231966.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, нато, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр