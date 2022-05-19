Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/nato-1789462456.html
В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией
В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией - РИА Новости, 19.05.2022
В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией
Начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, предоставляя ей свои разведданные, США и их союзники по НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:03
2022-05-19T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
нато
совет федерации рф
ольга ковитиди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_0:272:2932:1921_1920x0_80_0_0_7d3bf85829b2b0f7dd1e9b763d422345.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, предоставляя ей свои разведданные, США и их союзники по НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней воевать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Мы должны понимать, что, системно поставляя Украине оружие, боеприпасы, обмундирование, обмениваясь с ней разведданными, оказывая на Россию незаконное политическое и экономическое давление, США и его союзники в лице НАТО, не объявляя России войны, фактически уже воюют с Российской Федерацией", - сказала она.При этом, по словам сенатора, разочарование Украиной на Западе растёт с каждым днём. В США республиканцы считают напрасно потраченными серьезно просевшим в рейтингах (Джо) Байденом деньги американских налогоплательщиков , подчеркнула Ковитиди."Заманив Украину в политическую ловушку ложных надежд, коллективный Запад должен ответить за тысячи погибших в результате военного конфликта на Украине, а также за злонамеренное затягивание украинского кризиса и препятствование его мирному урегулированию", - заключила парламентарий.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788336950.html
https://ria.ru/20220513/oruzhie-1788231966.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155140/10/1551401015_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_e8c2d6e01045e742e8ba4bef38525916.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, нато, совет федерации рф, ольга ковитиди, ситуация в днр и лнр
14:03 19.05.2022
 
В Совфеде заявили, что США и НАТО фактически начали войну с Россией

Сенатор Ковитиди: поставляя оружие Украине, США и НАТО фактически начали войну с Россией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСенатор Ольга Ковитиди
Сенатор Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сенатор Ольга Ковитиди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Начав поставлять на Украину оружие и боеприпасы, предоставляя ей свои разведданные, США и их союзники по НАТО, не объявляя России войну, фактически начали с ней воевать, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Мы должны понимать, что, системно поставляя Украине оружие, боеприпасы, обмундирование, обмениваясь с ней разведданными, оказывая на Россию незаконное политическое и экономическое давление, США и его союзники в лице НАТО, не объявляя России войны, фактически уже воюют с Российской Федерацией", - сказала она.
Погрузка боеприпасов для отправки на Украину на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 14:45Специальная военная операция на Украине
Эксперт рассказал о перепродаже Украиной оружия, получаемого от НАТО
При этом, по словам сенатора, разочарование Украиной на Западе растёт с каждым днём. В США республиканцы считают напрасно потраченными серьезно просевшим в рейтингах (Джо) Байденом деньги американских налогоплательщиков , подчеркнула Ковитиди.
"Заманив Украину в политическую ловушку ложных надежд, коллективный Запад должен ответить за тысячи погибших в результате военного конфликта на Украине, а также за злонамеренное затягивание украинского кризиса и препятствование его мирному урегулированию", - заключила парламентарий.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 00:09
Постпред при ЕС призвал НАТО не размещать ядерное оружие на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАНАТОСовет Федерации РФОльга КовитидиСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала