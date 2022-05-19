https://ria.ru/20220519/nato-1789444617.html

Захарова оценила реакцию Франции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Захарова оценила реакцию Франции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022

Захарова оценила реакцию Франции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Парижа на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявив, что организации, у которой... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:10

2022-05-19T13:10

2022-05-19T13:10

йенс столтенберг

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию Парижа на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявив, что организации, у которой "умер мозг", срочно понадобились доноры.Президент Франции Эмманюэль Макрон в 2019 году заявил о "смерти мозга" НАТО и необходимости поиска альянсом новой стратегической определенности."Париж поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. С точки зрения логики Елисейского дворца всё четко: организации, у которой "умер мозг", срочно понадобились новые члены. Доноры?" - написала она в Telegram-канале.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинистё отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.

https://ria.ru/20220519/nato-1789398095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

йенс столтенберг, владимир путин, финляндия, швеция, россия, нато, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)