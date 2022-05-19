https://ria.ru/20220519/nato-1789408199.html
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:32
2022-05-19T11:32
2022-05-19T11:32
в мире
йенс столтенберг
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матеуш моравецкий
польша
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.По мнению Моравецкого, "вступление в НАТО Финляндии и Швеции – это существенный сигнал усиления безопасности в Европе и серьезное поражение" России."Я бы хотел ясно заявить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО, Польша придет им на помощь", - добавил он.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, йенс столтенберг, швеция, нато, финляндия, россия, матеуш моравецкий, польша
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Премьер Польши Моравецкий пообещал защиту Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО