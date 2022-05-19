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Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
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Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО
Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:32
2022-05-19T11:32
в мире
йенс столтенберг
швеция
нато
финляндия
россия
матеуш моравецкий
польша
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.По мнению Моравецкого, "вступление в НАТО Финляндии и Швеции – это существенный сигнал усиления безопасности в Европе и серьезное поражение" России."Я бы хотел ясно заявить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО, Польша придет им на помощь", - добавил он.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html
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в мире, йенс столтенберг, швеция, нато, финляндия, россия, матеуш моравецкий, польша
11:32 19.05.2022
 
Польша пообещала защищать Швецию и Финляндию до их вступления в НАТО

Премьер Польши Моравецкий пообещал защиту Швеции и Финляндии до их вступления в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Польша обещает защищать Швецию и Финляндию от нападений до их вступления в НАТО, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на конференции Strategic Ark в четверг в Варшаве.
Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.
Министр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин на торжественной церемонии возле здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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По мнению Моравецкого, "вступление в НАТО Финляндии и Швеции – это существенный сигнал усиления безопасности в Европе и серьезное поражение" России.
"Я бы хотел ясно заявить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО, Польша придет им на помощь", - добавил он.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
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В миреЙенс СтолтенбергШвецияНАТОФинляндияРоссияМатеуш МоравецкийПольша
 
 
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