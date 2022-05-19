https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html

В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом

В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом - РИА Новости, 19.05.2022

В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет немецкая газета Jung Welt. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:09

2022-05-19T09:09

2022-05-19T10:00

в мире

борис джонсон

вольфганг ишингер

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

швеция

финляндия

европа

нато

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет немецкая газета Jung Welt.Так, автор обращает внимание на утверждения об отсутствии опасности для России в случае присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. В то же время информация о том, какое оружие и в каких количествах разместят в обеих странах, намеренно держится в секрете.Кроме того, деятельность НАТО носит экспансионистский характер, а представление ее членов о принципах демократии и мирном разрешении конфликтов "надумано"."Показательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целенаправленно сорвал мирные переговоры между Киевом и Москвой, на которых также обсуждался нейтралитет Украины. А экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пошел еще дальше и призвал принять Украину в НАТО прямо сейчас, — подчеркнул обозреватель.Накануне Швеция и Финляндии совместно подали заявки на присоединение к военному блоку.В России неоднократно говорили о том, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте назвал отказ от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.

https://ria.ru/20220519/nato-1789364581.html

https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, борис джонсон, вольфганг ишингер, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, европа, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии