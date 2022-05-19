Рейтинг@Mail.ru
В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/nato-1789380762.html
В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом
В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом - РИА Новости, 19.05.2022
В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом
Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет немецкая газета Jung Welt. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:09
2022-05-19T10:00
в мире
борис джонсон
вольфганг ишингер
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
швеция
финляндия
европа
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789387390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_946d2a276929a5a627c6fd5f1d9889e6.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет немецкая газета Jung Welt.Так, автор обращает внимание на утверждения об отсутствии опасности для России в случае присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. В то же время информация о том, какое оружие и в каких количествах разместят в обеих странах, намеренно держится в секрете.Кроме того, деятельность НАТО носит экспансионистский характер, а представление ее членов о принципах демократии и мирном разрешении конфликтов "надумано"."Показательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целенаправленно сорвал мирные переговоры между Киевом и Москвой, на которых также обсуждался нейтралитет Украины. А экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пошел еще дальше и призвал принять Украину в НАТО прямо сейчас, — подчеркнул обозреватель.Накануне Швеция и Финляндии совместно подали заявки на присоединение к военному блоку.В России неоднократно говорили о том, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте назвал отказ от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
https://ria.ru/20220519/nato-1789364581.html
https://ria.ru/20220519/nato-1789324185.html
швеция
финляндия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789387390_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0ecbed8946dc2f772db57c4063ecd9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, вольфганг ишингер, дмитрий песков (спецпредставитель президента), швеция, финляндия, европа, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
09:09 19.05.2022 (обновлено: 10:00 19.05.2022)
 
В Германии назвали планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО роковым шагом

Jung Welt: вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет роковым для Европы

© AFP 2022 / Getty Images/Kevin DietschМинистр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин на торжественной церемонии возле здания Пентагона
Министр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин на торжественной церемонии возле здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Kevin Dietsch
Министр обороны Швеции Питер Хультквист и министр обороны США Ллойд Остин на торжественной церемонии возле здания Пентагона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Вступление Швеции и Финляндии в НАТО пошатнет безопасность на Европейском континенте, пишет немецкая газета Jung Welt.

"Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта", — говорится в публикации.

Так, автор обращает внимание на утверждения об отсутствии опасности для России в случае присоединения Финляндии и Швеции к альянсу. В то же время информация о том, какое оружие и в каких количествах разместят в обеих странах, намеренно держится в секрете.
Кроме того, деятельность НАТО носит экспансионистский характер, а представление ее членов о принципах демократии и мирном разрешении конфликтов "надумано".
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Вчера, 00:21
Матвиенко рассказала об ответе на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
"Показательно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон целенаправленно сорвал мирные переговоры между Киевом и Москвой, на которых также обсуждался нейтралитет Украины. А экс-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пошел еще дальше и призвал принять Украину в НАТО прямо сейчас, — подчеркнул обозреватель.
Накануне Швеция и Финляндии совместно подали заявки на присоединение к военному блоку.
В России неоднократно говорили о том, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отметил, что не считает вступление двух новых стран в альянс экзистенциальной угрозой для России.
Владимир Путин в разговоре с финским коллегой Саули Ниинисте назвал отказ от традиционной политики военного нейтралитета ошибочным, так как никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно повлиять на российско-финляндские отношения, которые в течение многих лет выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время церемонии подачи заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
Вчера, 08:00
Неожиданный протест. Кто в НАТО оказался не рад финнам и шведам
 
В миреБорис ДжонсонВольфганг ИшингерДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ШвецияФинляндияЕвропаНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала