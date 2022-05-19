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Матвиенко рассказала об ответе на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Матвиенко рассказала об ответе на вступление Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 19.05.2022
Матвиенко рассказала об ответе на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые будут там размещены, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T00:21
2022-05-19T00:21
2022-05-19T00:34
йенс столтенберг
владимир путин
саули ниинисте
россия
нато
финляндия
швеция
валентина матвиенко
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Военная реакция России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерной видам вооружений, которые будут там размещены, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Финляндия и Швеция в среду передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. Президент РФ Владимир Путин в беседе с финским коллегой Саули Ниинисте отмечал, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным, поскольку никаких угроз безопасности Финляндии не существует. По его мнению, изменение внешнеполитического курса страны может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях, которые многие годы выстраивались в духе добрососедства и партнерского сотрудничества, носили взаимовыгодный характер.
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йенс столтенберг, владимир путин, саули ниинисте, россия, нато, финляндия, швеция, валентина матвиенко, москва, в мире
00:21 19.05.2022 (обновлено: 00:34 19.05.2022)
Матвиенко рассказала об ответе на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Спикер СФ Матвиенко: безопасность России будет обеспечена, несмотря на расширение НАТО