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СМИ подсчитали потери Маска с момента подачи заявки на покупку Twitter - РИА Новости, 19.05.2022
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СМИ подсчитали потери Маска с момента подачи заявки на покупку Twitter
СМИ подсчитали потери Маска с момента подачи заявки на покупку Twitter - РИА Новости, 19.05.2022
СМИ подсчитали потери Маска с момента подачи заявки на покупку Twitter
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял почти 50 миллиардов долларов с момента подачи заявки на покупку социальной сети Twitter, подсчитало... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:47
2022-05-19T13:47
экономика
технологии
twitter
tesla motors
илон маск
сша
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял почти 50 миллиардов долларов с момента подачи заявки на покупку социальной сети Twitter, подсчитало агентство Блумберг."(Цены акций - ред.) Tesla опустились до минимального за этот год уровня, лишив его (Маска - ред.) состояния в 12,3 миллиарда долларов, в то время как Twitter еще больше усугубила падение. В целом, Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента подачи заявки на Twitter в прошлом месяце", - говорится в сообщении.Агентство уточняет, что такое падение стоимости Tesla вызвано беспокойством инвесторов относительно того, как Маск профинансирует покупку. При этом согласно Bloomberg Billionaires Index Маск остается богатейшим человеком в мире, чье состояние насчитывает 209,9 миллиарда долларов.По итогам торгов среды акции Tesla подешевели на 6,8%. За май они потеряли 18,5%, а за апрель - 19% своей стоимости. Акции Twitter, тем временем, потеряли по итогам среды 3,8% стоимости. За май они подешевели на 24,8%, практически растратив весь рост, набранный за апрель (26,7%).Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети. Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). А 13 мая уже Маск заявил о приостановке покупки: он, по его словам, хочет убедиться, что фальшивые учетные записи в Twitter, используемые для рассылки спама, составляют менее 5%. Цена акции Twitter на этой новости рухнула на 20%. 17 мая, Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже соцсети Маску и заявила, что стремится завершить её в кратчайшие сроки.
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экономика, технологии, twitter, tesla motors, илон маск, сша
13:47 19.05.2022
 
СМИ подсчитали потери Маска с момента подачи заявки на покупку Twitter

Bloomberg: Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента подачи заявки на покупку Twitter

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял почти 50 миллиардов долларов с момента подачи заявки на покупку социальной сети Twitter, подсчитало агентство Блумберг.
"(Цены акций - ред.) Tesla опустились до минимального за этот год уровня, лишив его (Маска - ред.) состояния в 12,3 миллиарда долларов, в то время как Twitter еще больше усугубила падение. В целом, Маск потерял 49 миллиардов долларов с момента подачи заявки на Twitter в прошлом месяце", - говорится в сообщении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 06:25
СМИ: Илон Маск планирует продать акции SpaceX ради покупки Twitter
Агентство уточняет, что такое падение стоимости Tesla вызвано беспокойством инвесторов относительно того, как Маск профинансирует покупку. При этом согласно Bloomberg Billionaires Index Маск остается богатейшим человеком в мире, чье состояние насчитывает 209,9 миллиарда долларов.
По итогам торгов среды акции Tesla подешевели на 6,8%. За май они потеряли 18,5%, а за апрель - 19% своей стоимости. Акции Twitter, тем временем, потеряли по итогам среды 3,8% стоимости. За май они подешевели на 24,8%, практически растратив весь рост, набранный за апрель (26,7%).
Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а 14 апреля заявил, что готов купить все 100% акций соцсети. Совет директоров Twitter 15 апреля принял план защиты прав акционеров (так называемую "ядовитую пилюлю"), который должен был препятствовать нежелательному поглощению компании Маском.
Однако 25 апреля соцсеть объявила, что стороны все же договорились: Маск купит Twitter за 44 миллиарда долларов (54,2 доллара за акцию). А 13 мая уже Маск заявил о приостановке покупки: он, по его словам, хочет убедиться, что фальшивые учетные записи в Twitter, используемые для рассылки спама, составляют менее 5%. Цена акции Twitter на этой новости рухнула на 20%. 17 мая, Twitter подала предварительное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о продаже соцсети Маску и заявила, что стремится завершить её в кратчайшие сроки.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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