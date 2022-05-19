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Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов - РИА Новости, 19.05.2022
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Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов - РИА Новости, 19.05.2022
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов
Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:22
2022-05-19T19:37
экономика
россия
новатэк
сибур холдинг
ямал спг
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, до сих пор нет ни одной топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть "выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями". Он отметил, что топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать до миллиона долларов.Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes. В 1977 году он закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель". Бизнесмен владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге", а также долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.
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экономика, россия, новатэк, сибур холдинг, ямал спг, forbes, навигатор абитуриента
17:22 19.05.2022 (обновлено: 19:37 19.05.2022)
 
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Бизнесмен Михельсон посоветовал учиться на инженера, чтобы зарабатывать миллион долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛеонид Михельсон
Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Леонид Михельсон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".
По его словам, до сих пор нет ни одной топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть "выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями". Он отметил, что топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать до миллиона долларов.

"Вот именно в криогенной области, по управлению такими заводами, вот как "Ямал СПГ", заработки самых-самых топовых... <...> Ну ... от полумиллиона долларов до миллиона", — рассказал миллиардер.

Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes. В 1977 году он закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель". Бизнесмен владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге", а также долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.
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ЭкономикаРоссияНоватэкСибур ХолдингЯмал СПГForbesНавигатор абитуриента
 
 
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