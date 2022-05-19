https://ria.ru/20220519/mikhelson-1789540359.html

Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов - РИА Новости, 19.05.2022

Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов

Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк"... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T17:22

2022-05-19T17:22

2022-05-19T19:37

экономика

россия

новатэк

сибур холдинг

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, до сих пор нет ни одной топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть "выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями". Он отметил, что топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать до миллиона долларов.Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes. В 1977 году он закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель". Бизнесмен владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге", а также долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.

https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html

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экономика, россия, новатэк, сибур холдинг, ямал спг, forbes, навигатор абитуриента