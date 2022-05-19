https://ria.ru/20220519/mikhelson-1789540359.html
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов - РИА Новости, 19.05.2022
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов
Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк"... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:22
2022-05-19T17:22
2022-05-19T19:37
экономика
россия
новатэк
сибур холдинг
ямал спг
forbes
навигатор абитуриента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f53f2f3853ac4b83b689e8ed7648a5d1.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Будущим студентам при выборе профессии следует отдать предпочтение инженерным специальностям, заявил глава крупнейшей в России нефтегазовой компании "Новатэк" Леонид Михельсон на просветительском марафоне "Новые горизонты".По его словам, до сих пор нет ни одной топовой инжиниринговой компании, которая может делать EPC-контракты, то есть "выполнять и проектные работы, и поставки, и руководить строителями". Он отметил, что топовые инженеры в отрасли сжижения природного газа могут получать до миллиона долларов.Михельсон занимает четвертую строчку среди российских миллиардеров в рейтинге журнала Forbes. В 1977 году он закончил Куйбышевский инженерно-строительный институт по специальности "Инженер-строитель". Бизнесмен владеет крупной долей в нефтегазохимическом "Сибур Холдинге", а также долей в инжиниринговой компании НИПИГАЗ.
https://ria.ru/20220516/professii-1788784125.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/67/1552506733_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a96f6a18162fae1440e1c8a7306704bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, новатэк, сибур холдинг, ямал спг, forbes, навигатор абитуриента
17:22 19.05.2022 (обновлено: 19:37 19.05.2022)
Миллиардер дал совет, на кого учиться, чтобы зарабатывать миллион долларов
Бизнесмен Михельсон посоветовал учиться на инженера, чтобы зарабатывать миллион долларов