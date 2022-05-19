https://ria.ru/20220519/medpomosch-1789415129.html

В России восстановили оказание плановой медицинской помощи

В России восстановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 19.05.2022

В России восстановили оказание плановой медицинской помощи

Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T11:53

2022-05-19T11:53

2022-05-19T11:53

общество

михаил мишустин

россия

федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

здоровье - общество

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности",- сказал Мурашко на Инновационном петербургском медицинском форуме.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России совместно с ФОМС обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медпомощи с учётом эпидситуации.

https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

общество, михаил мишустин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)