Рейтинг@Mail.ru
В России восстановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 19.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220519/medpomosch-1789415129.html
В России восстановили оказание плановой медицинской помощи
В России восстановили оказание плановой медицинской помощи - РИА Новости, 19.05.2022
В России восстановили оказание плановой медицинской помощи
Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T11:53
2022-05-19T11:53
общество
михаил мишустин
россия
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
здоровье - общество
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности",- сказал Мурашко на Инновационном петербургском медицинском форуме.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России совместно с ФОМС обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медпомощи с учётом эпидситуации.
https://ria.ru/20220416/medpomosch-1783867458.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мишустин, россия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф, здоровье - общество, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:53 19.05.2022
 
В России восстановили оказание плановой медицинской помощи

Глава Минздрава Мурашко: в России восстановили оказание плановой медицинской помощи

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических медицинских мероприятий восстановлено в России, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня мы восстановили оказание плановой медицинской помощи, реабилитации и профилактических мероприятий, вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности",- сказал Мурашко на Инновационном петербургском медицинском форуме.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву России совместно с ФОМС обеспечить поэтапное восстановление оказания плановой медпомощи с учётом эпидситуации.
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 11:37
В России расширили программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи
 
ОбществоМихаил МишустинРоссияФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала