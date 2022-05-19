https://ria.ru/20220519/marafon-1789396544.html

За два дня трансляция марафона "Новые горизонты" собрала 70 млн просмотров

За два дня трансляция марафона "Новые горизонты" собрала 70 млн просмотров - РИА Новости, 19.05.2022

За два дня трансляция марафона "Новые горизонты" собрала 70 млн просмотров

Более 70 млн просмотров набрали трансляции с площадок федерального просветительского марафона "Новые горизонты" – масштабного мероприятия Российского общества... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:42

2022-05-19T10:42

2022-05-19T10:42

общество

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

дмитрий чернышенко

юрий борисов (вице-премьер)

москва

российская академия наук

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Более 70 млн просмотров набрали трансляции с площадок федерального просветительского марафона "Новые горизонты" – масштабного мероприятия Российского общества "Знание", сообщили в пресс-службе мероприятия.Ярким событием в программе марафона в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности.На мероприятии обсудили темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.В рамках марафона с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр транспорта РФ Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.Также на марафоне выступили уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.Федеральный марафон "Новые горизонты" – это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников – выдающихся государственных и общественных деятелей, лидеров бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru.

https://sn.ria.ru/20220513/novye_gorizonty-1788326378.html

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общество, дмитрий песков (спецпредставитель президента), дмитрий чернышенко, юрий борисов (вице-премьер), москва, российская академия наук