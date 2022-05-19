https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789436360.html

Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты

Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты - РИА Новости, 19.05.2022

Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты

Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом, рассказал РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:44

2022-05-19T12:44

2022-05-19T12:53

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом, рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.О вероятности перехода коронавирусной инфекции в разряд сезонных также сообщали и другие инфекционисты в ходе докладов на конференции, передаёт корреспондент РИА Новости."В настоящий момент мы не без гордости можем сказать, что у нас уже собственная отечественная национальная база данных есть, которая насчитывается более 130 тысяч геномов (коронавируса - ред.)", - подчеркнул Акимкин.На сегодняшний день штамм коронавируса омикрон насчитывает более 45 мутаций, уточнил Акимкин."Все геноварианты, которые были зафиксированы в мировой практике, они все были на территории Российской Федерации. Однако большое, значительно распространение получили только два из них - это дельта и омикрон", - добавил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, коронавирус также повлиял и на рост смертности больных ВИЧ в 2021 году, исходя из данных РАН.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии