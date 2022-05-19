https://ria.ru/20220519/koronavirus-1789436360.html
Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты
Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты - РИА Новости, 19.05.2022
Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты
Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом, рассказал РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:44
2022-05-19T12:44
2022-05-19T12:53
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом, рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.О вероятности перехода коронавирусной инфекции в разряд сезонных также сообщали и другие инфекционисты в ходе докладов на конференции, передаёт корреспондент РИА Новости."В настоящий момент мы не без гордости можем сказать, что у нас уже собственная отечественная национальная база данных есть, которая насчитывается более 130 тысяч геномов (коронавируса - ред.)", - подчеркнул Акимкин.На сегодняшний день штамм коронавируса омикрон насчитывает более 45 мутаций, уточнил Акимкин."Все геноварианты, которые были зафиксированы в мировой практике, они все были на территории Российской Федерации. Однако большое, значительно распространение получили только два из них - это дельта и омикрон", - добавил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, коронавирус также повлиял и на рост смертности больных ВИЧ в 2021 году, исходя из данных РАН.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
12:44 19.05.2022 (обновлено: 12:53 19.05.2022)
Коронавирус может стать сезонной инфекцией, считают эксперты
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: COVID-19 может перейти в разряд сезонных инфекций
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может перейти в разряд сезонных, и, возможно, каждый год к ней будет подбираться вакцина, как это делается в случае с гриппом, рассказал директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
"Вероятнее всего, это (коронавирус - ред.) перейдет в разряд сезонных. И мы будем точно также каждый год, возможно, подбирать к нему вакцину, как это делается по гриппу", - сказал Акимкин в ходе VIII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
О вероятности перехода коронавирусной инфекции в разряд сезонных также сообщали и другие инфекционисты в ходе докладов на конференции, передаёт корреспондент РИА Новости.
"В настоящий момент мы не без гордости можем сказать, что у нас уже собственная отечественная национальная база данных есть, которая насчитывается более 130 тысяч геномов (коронавируса - ред.)", - подчеркнул Акимкин.
На сегодняшний день штамм коронавируса омикрон насчитывает более 45 мутаций, уточнил Акимкин.
"Все геноварианты, которые были зафиксированы в мировой практике, они все были на территории Российской Федерации. Однако большое, значительно распространение получили только два из них - это дельта и омикрон", - добавил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Как отметил академик РАН, профессор, инфекционист Вадим Покровский, коронавирус также повлиял и на рост смертности больных ВИЧ в 2021 году, исходя из данных РАН.