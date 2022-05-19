https://ria.ru/20220519/koreya-1789479716.html

Южная Корея попросила Россию сдерживать "возможные провокации" КНДР

Южная Корея попросила Россию сдерживать "возможные провокации" КНДР - РИА Новости, 19.05.2022

Южная Корея попросила Россию сдерживать "возможные провокации" КНДР

Новый спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в разговоре с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T14:41

2022-05-19T14:41

2022-05-19T14:41

в мире

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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СЕУЛ, 19 мая – РИА Новости. Новый спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в разговоре с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым попросил РФ сыграть конструктивную роль в сдерживании возможных провокаций со стороны КНДР, сообщил МИД Южной Кореи.Как сообщил МИД, стороны поделились оценками ситуации на Корейском полуострове в последнее время, включая продолжающиеся пуски ракет Северной Кореей, и распространение там коронавируса, а также обменялись мнениями об ответных мерах."Ким Гон попросил российскую сторону сыграть конструктивную роль, чтобы Северная Корея воздержалась от действий, которые могли бы дополнительно ухудшить ситуацию, в то время как есть возможность продолжения дополнительных провокаций со стороны Северной Кореи несмотря на распространение там в последнее время коронавируса", - заявил МИД.Южнокорейская разведка полагает, что КНДР почти полностью готова к проведению ядерного испытания, а также может вскоре снова испытать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).Пхеньян с начала года провел уже 16 испытаний вооружений, включая пуски МБР, баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ), систем для космического спутника и новой тактической системы для ядерного оружия.

https://ria.ru/20220518/ispytaniya-1789141934.html

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)