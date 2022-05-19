https://ria.ru/20220519/koreya-1789444073.html

Представители Москвы и Сеула обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Представители Москвы и Сеула обсудили ситуацию на Корейском полуострове - РИА Новости, 19.05.2022

Представители Москвы и Сеула обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Москва и Сеул настроены координировать усилия по урегулированию ситуации вокруг корейского полуострова политико-дипломатическими средствами, заявили в МИД РФ по РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T13:09

2022-05-19T13:09

2022-05-19T13:09

в мире

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cdfeec4e0817991c565b3381b681f71.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва и Сеул настроены координировать усилия по урегулированию ситуации вокруг корейского полуострова политико-дипломатическими средствами, заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова и вновь назначенного спецпредставителя министерства иностранных дел Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона."Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярной координации между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами в интересах урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - говорится на официальном сайте ведомства.КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.КНДР практически завершила подготовку к ядерному испытанию и ждет подходящий момент для его проведения, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на разведку Республики Корея.Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило на закрытом брифинге для депутатов в парламенте, что Северная Корея готова к ядерному испытанию, а также может вскоре снова запустить межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на кризис в стране из-за вспышки COVID-19."Для Северной Кореи не было бы странным запустить ракету или провести ядерное испытание в какой-то момент, поскольку признаки (подготовки к этому) были обнаружены, и приготовления находятся практически в завершенной стадии", - передал журналистам данные разведки депутат Объединенной демократической партии Ким Бен Ги.Он добавил, что, предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.Предполагается, что КНДР может провести испытание ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Сеул на этой неделе. Лидеры США и Южной Кореи проведут саммит 21 мая.

https://ria.ru/20220518/ispytaniya-1789141934.html

https://ria.ru/20220510/koreya-1787737424.html

россия

корейский полуостров

кндр (северная корея)

южная корея

пхеньян

сеул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, пхеньян, сеул, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)