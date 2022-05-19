Представители Москвы и Сеула обсудили ситуацию на Корейском полуострове
МИД: представители Москвы и Сеула обсудили урегулирование вокруг Корейского полуострова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Москва и Сеул настроены координировать усилия по урегулированию ситуации вокруг корейского полуострова политико-дипломатическими средствами, заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Игоря Моргулова и вновь назначенного спецпредставителя министерства иностранных дел Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гона.
"Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации вокруг Корейского полуострова. Подчеркнута важность продолжения регулярной координации между Россией и Республикой Корея, а также всеми другими вовлеченными сторонами в интересах урегулирования проблем субрегиона политико-дипломатическими средствами", - говорится на официальном сайте ведомства.
КНДР ранее провела 16-е испытание вооружений в 2022 году. Северная Корея также пустила 7 мая баллистическую ракету малой дальности, предположительно, ракету для подводных лодок (БРПЛ) в сторону Японского моря. Тогда Пхеньян не стал официально сообщать о пуске и не дал пояснения, что это был за снаряд. До этого пуск баллистической ракеты прошел 4 мая.
КНДР практически завершила подготовку к ядерному испытанию и ждет подходящий момент для его проведения, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на разведку Республики Корея.
Национальное агентство разведки Южной Кореи заявило на закрытом брифинге для депутатов в парламенте, что Северная Корея готова к ядерному испытанию, а также может вскоре снова запустить межконтинентальную баллистическую ракету, несмотря на кризис в стране из-за вспышки COVID-19.
"Для Северной Кореи не было бы странным запустить ракету или провести ядерное испытание в какой-то момент, поскольку признаки (подготовки к этому) были обнаружены, и приготовления находятся практически в завершенной стадии", - передал журналистам данные разведки депутат Объединенной демократической партии Ким Бен Ги.
Он добавил, что, предположительно, речь идет о межконтинентальной баллистической ракете.
Предполагается, что КНДР может провести испытание ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Сеул на этой неделе. Лидеры США и Южной Кореи проведут саммит 21 мая.