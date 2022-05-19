https://ria.ru/20220519/knigi-1789442141.html
Международный книжный салон открылся в Петербурге
Международный книжный салон открылся в Петербурге - РИА Новости, 19.05.2022
Международный книжный салон открылся в Петербурге
Семнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся на Дворцовой площади. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T14:38
2022-05-19T14:38
2022-05-19T14:38
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Семнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся на Дворцовой площади.Основные темы мероприятия в этом году — 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского."Особенностью этого года является мера поддержки книжной индустрии – предусмотрено бесплатное участие для издательств", – отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.Посетителям тоже не придется платить за вход. Книжный салон занимает четыре павильона. Между ними впервые в истории Дворцовой площади появилась терраса, на которую можно будет подняться и сделать фотографию с любимой книгой с необычного ракурса.В трех павильонах расположены лектории, в одном – детская площадка. Также для встреч с авторами будут задействованы два шатра. Всего запланировано около 150 мероприятий, направленных на поддержку чтения и пропаганду книжной культуры. Это конференции, круглые столы, лекции, семинары, конкурсы и другое.В дни работы салона посетителей ждут презентации новых произведений Михаила Трофименкова, Дмитрия Данилова, Александра Кушнера, Александры Марининой, Майи Кучерской, Льва Лурье, Александра Пелевина, Антона Чижа. Гости смогут посетить творческие встречи с Гузель Яхиной, Андреем Максимовым, Мариной Казариной, одним из фронтменов рок-группы "Король и шут" Андреем Князевым, Дмитрием Пучковым ("Гоблин"), Николаем Стариковым, Аллой Горбуновой.В программе также лекции Александра Секацкого, Артемия Сайфутдинова, поэтический баттл "Москва vs Санкт-Петербург".Международный книжный салон продлится по 22 мая. Ожидается, что его посетят более 400 тысяч человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости культуры, петр i, константин паустовский, борис пиотровский, санкт-петербург, россия, книги, александра маринина (марина алексеева), майя кучерская, лев лурье, александр пелевин (писатель), гузель яхина, андрей максимов, король и шут, дмитрий пучков ("гоблин"), николай стариков, куда сходить
Международный книжный салон открылся в Петербурге
Международный книжный салон открылся в Петербурге на Дворцовой площади
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Семнадцатый Санкт-Петербургский международный книжный салон открылся на Дворцовой площади.
Основные темы мероприятия в этом году — 350-летие Петра I, Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, 130-летие со дня рождения писателя Константина Паустовского и 140-летие со дня рождения Корнея Чуковского.
"Особенностью этого года является мера поддержки книжной индустрии – предусмотрено бесплатное участие для издательств", – отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Посетителям тоже не придется платить за вход.
Книжный салон занимает четыре павильона. Между ними впервые в истории Дворцовой площади появилась терраса, на которую можно будет подняться и сделать фотографию с любимой книгой с необычного ракурса.
В трех павильонах расположены лектории, в одном – детская площадка. Также для встреч с авторами будут задействованы два шатра.
Всего запланировано около 150 мероприятий, направленных на поддержку чтения и пропаганду книжной культуры. Это конференции, круглые столы, лекции, семинары, конкурсы и другое.
В дни работы салона посетителей ждут презентации новых произведений Михаила Трофименкова, Дмитрия Данилова, Александра Кушнера, Александры Марининой, Майи Кучерской, Льва Лурье, Александра Пелевина, Антона Чижа.
Гости смогут посетить творческие встречи с Гузель Яхиной, Андреем Максимовым, Мариной Казариной, одним из фронтменов рок-группы "Король и шут" Андреем Князевым, Дмитрием Пучковым ("Гоблин"), Николаем Стариковым, Аллой Горбуновой.
В программе также лекции Александра Секацкого, Артемия Сайфутдинова, поэтический баттл "Москва vs Санкт-Петербург".
Международный книжный салон продлится по 22 мая. Ожидается, что его посетят более 400 тысяч человек.