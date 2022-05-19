https://ria.ru/20220519/klimat-1789503332.html

Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата

Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата

В Союзном государстве необходимо создать комплексную систему законодательного регулирования отношений в области адаптации к изменению климата, считают участники РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:45

2022-05-19T15:45

2022-05-19T15:45

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

николай новичков

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Союзном государстве необходимо создать комплексную систему законодательного регулирования отношений в области адаптации к изменению климата, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, которое прошло 18-19 мая в Санкт-Петербурге.Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, по общему мнению участников заседания, гармонизация нормативного регулирования мер по адаптации к климатическим изменениям в рамка Союзного государства потребует подготовки концептуальной теоретической основы, а также внесения необходимых изменений в национальные законодательства двух стран.В работе семинара приняли участие председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков, члены комиссии Николай Новичков и Николай Шевчук, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений.Как отметил Новичков, очень важно, что, наряду с экономическими и другими вопросами, Парламентское Собрание поднимает и проблему климата.Выработанные по итогам заседания рекомендации будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, а также опубликован на сайте Парламентского Собрания.

https://ria.ru/20220425/belorussiya-1785358184.html

https://ria.ru/20220427/istoriya-1785700523.html

россия

белоруссия

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, белоруссия, николай новичков