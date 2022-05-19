https://ria.ru/20220519/klimat-1789503332.html
Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата
Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата - РИА Новости, 19.05.2022
Эксперты: нужно гармонизировать меры адаптации к изменению климата
В Союзном государстве необходимо создать комплексную систему законодательного регулирования отношений в области адаптации к изменению климата, считают участники РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T15:45
2022-05-19T15:45
2022-05-19T15:45
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
николай новичков
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Союзном государстве необходимо создать комплексную систему законодательного регулирования отношений в области адаптации к изменению климата, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, которое прошло 18-19 мая в Санкт-Петербурге.Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, по общему мнению участников заседания, гармонизация нормативного регулирования мер по адаптации к климатическим изменениям в рамка Союзного государства потребует подготовки концептуальной теоретической основы, а также внесения необходимых изменений в национальные законодательства двух стран.В работе семинара приняли участие председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков, члены комиссии Николай Новичков и Николай Шевчук, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений.Как отметил Новичков, очень важно, что, наряду с экономическими и другими вопросами, Парламентское Собрание поднимает и проблему климата.Выработанные по итогам заседания рекомендации будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, а также опубликован на сайте Парламентского Собрания.
https://ria.ru/20220425/belorussiya-1785358184.html
https://ria.ru/20220427/istoriya-1785700523.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, николай новичков
МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. В Союзном государстве необходимо создать комплексную систему законодательного регулирования отношений в области адаптации к изменению климата, считают участники заседания постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства, которое прошло 18-19 мая в Санкт-Петербурге.
Как сообщает пресс-служба Парламентского Собрания, по общему мнению участников заседания, гармонизация нормативного регулирования мер по адаптации к климатическим изменениям в рамка Союзного государства потребует подготовки концептуальной теоретической основы, а также внесения необходимых изменений в национальные законодательства двух стран.
"Участники заседания отметили, что в условиях недружественных действий со стороны ряда зарубежных государств, выражающихся, в том числе, во введении внешних экономических ограничений в отношении жизненно важных секторов экономики России
и Белоруссии
, таких как, например, энергетический сектор, наиболее целесообразным представляется временный переход от установления жестких требований, связанных с ограничением выбросов парниковых газов, к реализации требований по адаптации отдельных отраслей экономики к изменениям климата", - говорится в сообщении.
В работе семинара приняли участие председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Николай Васильков, члены комиссии Николай Новичков
и Николай Шевчук, представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств и ведомств Белоруссии и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений.
Как отметил Новичков, очень важно, что, наряду с экономическими и другими вопросами, Парламентское Собрание поднимает и проблему климата.
"Мы ставим под вопрос необходимость дальнейшего соблюдения Парижского соглашения по климату, которое носит в отношении развивающихся экономик дискриминационный характер, однако это совершенно не означает, что нам не нужно обращать внимание на экологию, на охрану природы. Это наш прямой долг. Парниковый эффект, изменения температуры и климата влияют на хозяйственную деятельность и на качество жизни человека, - привели в пресс-службе его комментарий.
Выработанные по итогам заседания рекомендации будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, а также опубликован на сайте Парламентского Собрания.