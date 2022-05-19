https://ria.ru/20220519/kitay-1789567022.html

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.05.2022

Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД

Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T18:56

2022-05-19T18:56

2022-05-19T20:52

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ван и (политик)

китай

бразилия

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брикс

мид кнр

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС."Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.МИД КНР также опубликовал совестное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедурВ настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.

https://ria.ru/20220517/problemy-1789077031.html

китай

бразилия

россия

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в мире, технологии, ван и (политик), китай, бразилия, россия, брикс, мид кнр