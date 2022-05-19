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Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.05.2022
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Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД
Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД - РИА Новости, 19.05.2022
Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД
Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T18:56
2022-05-19T20:52
в мире
технологии
ван и (политик)
китай
бразилия
россия
брикс
мид кнр
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС."Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.МИД КНР также опубликовал совестное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедурВ настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
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в мире, технологии, ван и (политик), китай, бразилия, россия, брикс, мид кнр
18:56 19.05.2022 (обновлено: 20:52 19.05.2022)
 
Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, заявил глава МИД

Глава МИД Китая Ван И: необходимо запустить процесс расширения БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФорум молодых парламентариев БРИКС
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© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, заявил в четверг министр иностранных дел Китая Ван И в ходе онлайн-встречи глав МИД стран БРИКС.
"Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
БРИКС логотип
17 мая, 17:12
Замглавы МИД обсудил с коллегами из стран БРИКС проблемы Ближнего Востока
По его словам, это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность БРИКС, станет откликом на ожидания развивающихся стран, поможет повысить представительность и влияние объединения, а также внести больший вклад в поддержание мира и развития во всем мире.
МИД КНР также опубликовал совестное заявление глав МИД объединения по итогам встречи, где указано, что "министры поддержали процесс продвижения расширения БРИКС посредством обсуждений, подчеркнув необходимость определения соответствующих руководящих принципов, стандартов и процедур
В настоящий момент в объединение БРИКС входят Бразилия, Россия Индия, Китай и ЮАР.
 
В миреТехнологииВан И (политик)КитайБразилияРоссияБРИКСМИД КНР
 
 
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