https://ria.ru/20220519/kitay-1789501597.html

Си Цзиньпин: обеспечение безопасности за счет других стран несет риски

Си Цзиньпин: обеспечение безопасности за счет других стран несет риски - РИА Новости, 19.05.2022

Си Цзиньпин: обеспечение безопасности за счет других стран несет риски

История и реальность показывают, что стремление обеспечить свою безопасность за счет безопасности других стран принесет новые риски и противоречия, заявил в... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T15:34

2022-05-19T15:34

2022-05-19T15:34

в мире

си цзиньпин

ван и (политик)

китай

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ПЕКИН, 19 мая – РИА Новости. История и реальность показывают, что стремление обеспечить свою безопасность за счет безопасности других стран принесет новые риски и противоречия, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин.Си Цзиньпин направил видеопослание участникам встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая проходит в четверг в видеоформате под председательством главы МИД КНР Ван И."История и реальность говорят нам, что одностороннее стремление к собственной безопасности за счет принесения в жертву безопасности других стран может лишь создать новые противоречия и риски", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Он отметил, что "страны БРИКС должны укреплять политическое взаимодоверие и сотрудничество в сфере безопасности, вести тесное взаимодействие и координацию по основным международным и региональным вопросам, а также учитывать важнейшие интересы и основные озабоченности друг друга, уважать суверенитет, безопасность и интересы развития друг друга".Китайский лидер также призвал страны БРИКС выступать против гегемонизма и политики силы, противодействовать менталитету холодной войны и блоковой конфронтации, общими усилиями строить сообщество безопасности для всего человечества.В конце апреля этого года Си Цзиньпин, выступая на открытии Боаоского азиатского форума, выдвинул инициативу в области глобальной безопасности. Инициатива предусматривает необходимость придерживаться концепции общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, руководствоваться принципами уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, невмешательства во внутренние дела других стран, уважения права на самостоятельный выбор пути развития и социального строя. Также он отмечал необходимость строго соблюдать цели и принципы Устава ООН, отказаться от менталитета холодной войны, уделять должное внимание рациональным озабоченностям каждой страны по гарантиям безопасности, придерживаться принципа неделимости безопасности. Си Цзиньпин также призывал урегулировать межгосударственные разногласия и споры мирным путем посредством диалога и переговоров, приветствовать все усилия для мирного урегулирования кризисов без применения двойных стандартов, односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции.

https://ria.ru/20220519/kitay-1789455147.html

https://ria.ru/20220519/evropa-1789417735.html

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в мире, си цзиньпин, ван и (политик), китай, брикс, мид кнр, оон