https://ria.ru/20220519/iran-1789517628.html
Иран готов провести переговоры по Сирии с президентами России и Турции
Иран готов провести переговоры по Сирии с президентами России и Турции - РИА Новости, 19.05.2022
Иран готов провести переговоры по Сирии с президентами России и Турции
Иранская сторона готова провести переговоры по Сирии в рамках "астанинского формата" с участием глав государств РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T16:19
2022-05-19T16:19
2022-05-19T16:23
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Иранская сторона готова провести переговоры по Сирии в рамках "астанинского формата" с участием глав государств РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Тегеране, заявил РИА Новости посол ИРИ в Москве Казем Джалали."Переговорный процесс в астанинском формате на уровне лидеров его стран-участников пройдет в Иране. Мы ранее уже заявляли, что готовы провести этот саммит в Иране с участием Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - сказал Джалали.Он также отметил, что долгая приостановка переговоров была вызвана распространением COVID-19. "Я думаю, что этот саммит может состояться, когда три президента придут к соглашению, и Иран готов провести этот саммит на уровне лидеров России, Турции и Ирана", - добавил иранский посол.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве и основной задачей которого является подготовка конституционной реформы.
https://ria.ru/20220519/lavrov-1789478780.html
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цены на нефть, иран, в мире, владимир путин, сирия, россия
16:19 19.05.2022 (обновлено: 16:23 19.05.2022)
Иран готов провести переговоры по Сирии с президентами России и Турции
Джалали: Иран готов провести переговоры по Сирии с президентами России и Турции в Тегеране