https://ria.ru/20220519/importozameschenie-1789456929.html
В Кремле не согласились с Клишасом по вопросу импортозамещения
В Кремле не согласились с Клишасом по вопросу импортозамещения - РИА Новости, 19.05.2022
В Кремле не согласились с Клишасом по вопросу импортозамещения
В Кремле не согласны с мнением, что реализация плана по импортозамещению провалена, в этом направлении идет напряженная работа, заявил журналистам... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T13:47
2022-05-19T13:47
2022-05-19T14:18
дмитрий песков
технологии
россия
андрей клишас
совет федерации рф
ростех
импортозамещение
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что реализация плана по импортозамещению провалена, в этом направлении идет напряженная работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас ранее заявил, что программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств. По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах."Говорить о том, что все провалено - вряд ли, наверное, можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать, что называется, на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.Он отметил, что темой импортозамещения предметно занимается как правительство, так и сам президент России. В частности, в среду Владимир Путин встречался с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым, который докладывал о работе корпорации в этом направлении.На вопрос, нужен ли в России перезапуск программы импортозамещения с учетом ситуации, Песков ответил, что в целом и в госкорпорациях, и в правительстве есть понимание, что в этой связи принципы и методология работы должны быть абсолютно другими. "Это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией", - добавил он.
https://ria.ru/20220427/importozameschenie-1785605387.html
https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, технологии, россия, андрей клишас, совет федерации рф, ростех, импортозамещение
13:47 19.05.2022 (обновлено: 14:18 19.05.2022)
В Кремле не согласились с Клишасом по вопросу импортозамещения
Пресс-секретарь Путина Песков: в Кремле не согласны с мнением о провале импортозамещения
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В Кремле не согласны с мнением, что реализация плана по импортозамещению провалена, в этом направлении идет напряженная работа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Председатель комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству Андрей Клишас
ранее заявил, что программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств. По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.
"Говорить о том, что все провалено - вряд ли, наверное, можно с этим согласиться. То, что есть невыполненные планы - да, наверняка. Мы с вами не живем и не работаем в идеальных условиях, условия, наоборот, агрессивные. Но, несмотря на это, все равно ведется напряженная работа, и не признавать это нельзя. Хотя и, конечно, нельзя почивать, что называется, на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласны ли в Кремле с такой оценкой.
Он отметил, что темой импортозамещения предметно занимается как правительство, так и сам президент России
. В частности, в среду Владимир Путин
встречался с главой "Ростеха
" Сергеем Чемезовым
, который докладывал о работе корпорации в этом направлении.
На вопрос, нужен ли в России перезапуск программы импортозамещения с учетом ситуации, Песков ответил, что в целом и в госкорпорациях, и в правительстве есть понимание, что в этой связи принципы и методология работы должны быть абсолютно другими. "Это позволит нам справиться с теми задачами, которые перед нами стоят в связи с известной ситуацией", - добавил он.