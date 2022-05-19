https://ria.ru/20220519/importozameschenie-1789395009.html

Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас

Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас - РИА Новости, 19.05.2022

Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас

Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:34

2022-05-19T10:34

2022-05-19T14:15

экономика

россия

совет федерации рф

андрей клишас

импортозамещение

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего", — написал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.

https://ria.ru/20220427/importozameschenie-1785605387.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

экономика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, импортозамещение