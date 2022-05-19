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Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас - РИА Новости, 19.05.2022
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Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас
Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас - РИА Новости, 19.05.2022
Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас
Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:34
2022-05-19T14:15
экономика
россия
совет федерации рф
андрей клишас
импортозамещение
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас."Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего", — написал он в своем Telegram-канале.По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.
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экономика, россия, совет федерации рф, андрей клишас, импортозамещение
10:34 19.05.2022 (обновлено: 14:15 19.05.2022)
 
Программа импортозамещения провалена полностью, заявил Клишас

Сенатор Андрей Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Андрей Клишас. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Программа импортозамещения провалена полностью, несмотря на "бравурные" отчеты отраслевых ведомств, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Программа импортозамещения провалена полностью. Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, провал импортозамещения виден и по ассортименту товаров народного потребления, и во многих других сферах.
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ЭкономикаРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасИмпортозамещение
 
 
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