https://ria.ru/20220519/gosduma-1789546438.html
Госдума приняла в первом чтении проект об удаленных медосмотрах водителей
Госдума приняла в первом чтении проект об удаленных медосмотрах водителей - РИА Новости, 19.05.2022
Госдума приняла в первом чтении проект об удаленных медосмотрах водителей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом и после него. РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T17:46
2022-05-19T17:46
2022-05-19T17:46
общество
александр жуков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом и после него.Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, а также группа депутатов от "Единой России", "Справедливой России – За правду" и ЛДПР. Так, законопроект наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом должно учитываться мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы."Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.
https://ria.ru/20220412/medosmotr-1783074058.html
https://ria.ru/20220519/taksi-1789545187.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр жуков, госдума рф, единая россия, справедливая россия
Госдума приняла в первом чтении проект об удаленных медосмотрах водителей
Госдума приняла в первом чтении проект о дистанционных медосмотрах водителей
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект о возможности дистанционных медосмотров водителей перед рейсом и после него.
Авторами инициативы выступили первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
, а также группа депутатов от "Единой России
", "Справедливой России
– За правду" и ЛДПР
. Так, законопроект наделяет Минздрав правом определять порядок проведения предварительных, периодических, предсменных и предрейсовых, а также послесменных и послерейсовых медицинских осмотров водителей. При этом должно учитываться мнение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При проведении медосмотров с помощью медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности водителя, чтобы исключить прохождение медицинского осмотра иным лицом. Медицинские изделия обеспечивают автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья - это устройства фактической передачи сведений о произведенном медицинском осмотре, отмечается в материалах.
Трудовой кодекс позволяет проводить подобные медосмотры в отношении некоторых категорий работников, уточняют авторы инициативы.
"Принятие закона позволит создать дополнительные правовые основы для функционирования эффективной системы контроля за здоровьем работника и снижения уровня развития профессиональных заболеваний. Внедрение указанных информационных систем значительно повысит уровень безопасности дорожного движения при снижении затрат и временного периода для прохождения работниками обязательных медицинских осмотров", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом, как указывают авторы инициативы, в случае принятия закона, применение медизделий не отменяет традиционные предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а станет правом работодателей.