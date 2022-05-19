https://ria.ru/20220519/gosduma-1789392198.html

В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"

В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена" - РИА Новости, 19.05.2022

В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"

Депутаты Государственной думы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена". РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:24

2022-05-19T10:24

2022-05-19T17:27

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена".В общих положениях проекта говорится, что новое движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией.Ее специалисты подготовят детей к полноценной жизни в обществе и помогут сформировать у ребенка мировоззрение, основанное на "традиционных российских духовных и нравственных ценностях", а также на достижениях отечественной и мировой культуры.Они также поспособствуют развитию у детей общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Участниками могут стать школьники в возрасте от шести лет, при этом совершеннолетние смогут присоединиться к организации в качестве наставников. Исключение коснется иноагентов и связанных с ними лиц.Движение будет иметь региональные, местные и первичные отделения. Его органами станут съезд, наблюдательный совет, который предлагается возглавить президенту России, координационный совет, правление и его председатель.Отмечается, что организация сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это следует из поправки в закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

https://ria.ru/20220517/prorektor-1788941176.html

https://ria.ru/20220517/traditsii-1788992393.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование