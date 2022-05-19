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В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена" - РИА Новости, 19.05.2022
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В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"
В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена" - РИА Новости, 19.05.2022
В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"
Депутаты Государственной думы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена". РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T10:24
2022-05-19T17:27
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена".В общих положениях проекта говорится, что новое движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией.Ее специалисты подготовят детей к полноценной жизни в обществе и помогут сформировать у ребенка мировоззрение, основанное на "традиционных российских духовных и нравственных ценностях", а также на достижениях отечественной и мировой культуры.Они также поспособствуют развитию у детей общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Участниками могут стать школьники в возрасте от шести лет, при этом совершеннолетние смогут присоединиться к организации в качестве наставников. Исключение коснется иноагентов и связанных с ними лиц.Движение будет иметь региональные, местные и первичные отделения. Его органами станут съезд, наблюдательный совет, который предлагается возглавить президенту России, координационный совет, правление и его председатель.Отмечается, что организация сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это следует из поправки в закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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россия, общество, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
10:24 19.05.2022 (обновлено: 17:27 19.05.2022)
 
В ГД внесли законопроект о движении детей и молодежи "Большая перемена"

В Госдуму внесли законопроект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена"

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы России на улице Охотный Ряд в Москве
Здание Государственной Думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы России на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Депутаты Государственной думы внесли в палату межфракционный законопроект о создании российского движения детей и молодежи "Большая перемена".
Согласно документу, деятельность организации будет направлена на "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; участие в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; создание возможностей для всестороннего развития и самореализации".
В общих положениях проекта говорится, что новое движение станет массовой некоммерческой самоуправляемой организацией.
Ее специалисты подготовят детей к полноценной жизни в обществе и помогут сформировать у ребенка мировоззрение, основанное на "традиционных российских духовных и нравственных ценностях", а также на достижениях отечественной и мировой культуры.
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Участниками могут стать школьники в возрасте от шести лет, при этом совершеннолетние смогут присоединиться к организации в качестве наставников. Исключение коснется иноагентов и связанных с ними лиц.
Движение будет иметь региональные, местные и первичные отделения. Его органами станут съезд, наблюдательный совет, который предлагается возглавить президенту России, координационный совет, правление и его председатель.
Отмечается, что организация сможет участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Это следует из поправки в закон "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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