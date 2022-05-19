https://ria.ru/20220519/gaz-1789369186.html

Эксперт объяснил, почему Европе трудно отказаться от российского газа

Эксперт объяснил, почему Европе трудно отказаться от российского газа - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперт объяснил, почему Европе трудно отказаться от российского газа

Желание Запада отказаться от нефти и газа из РФ чрезвычайно сложно технически, поэтому все разговоры на эту тему - из области истерии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T03:32

2022-05-19T03:32

2022-05-19T03:32

экономика

великобритания

российская академия наук

санкции в отношении россии

природный газ

нефть

в мире

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Желание Запада отказаться от нефти и газа из РФ чрезвычайно сложно технически, поэтому все разговоры на эту тему - из области истерии, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.По его словам, чтобы заменить нашу нефть марки Urals на другую, им нужно будет технически перестроить ряд нефтеперерабатывающих предприятий. "Для замены российского газа на сжиженный природный газ (СПГ) из других стран также потребуются не только иные каналы доставки, другая система трубопроводов, но и строительство специальных станций регазификации, где этот СПГ будет превращаться в обычный газ", — заметил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН."То есть, заявить об отказе от наших углеводородов – одно, а претворить это в жизнь – совсем иная история, требующая новых дорогостоящих вложений и времени на реализацию проектов", — подчеркнул Широв.Объясняя поведение Запада, он добавил: "Запад на самом деле кипит злобой: санкции, следующие волна за волной, не меняют курс Кремля. Начиная вводить антироссийские санкции, Запад имел надежды на быстрый успех. Не получилось. Набор простых решений исчерпан и теперь, он использует санкции, которые кусают уже не только нас, но и их инициаторов"."Санкции стали обоюдоострыми, вносят сумятицу и неразбериху в торгово-экономические отношения во всей мировой экономике, где растет инфляция, увеличиваются цены на продовольствие, электроэнергию, в Великобритании заговорили даже о миллионах граждан страны, которые не смогут в ближайшее время позволить себе даже самое необходимое. Вот, что происходит, когда политика, идеология давят на экономику", — заключил Широв.

https://ria.ru/20220518/gaz-1789310424.html

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экономика, великобритания, российская академия наук, санкции в отношении россии, природный газ, нефть, в мире, москва, россия