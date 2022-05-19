ЕС может рассмотреть остановку соглашения о торговле с Британией, пишут СМИ
Блумберг: ЕС может рассмотреть остановку соглашения о торговле с Британией
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ЕС могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией, если Лондон предпримет конкретные меры по внесению изменений в договор по Brexit, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила, что правительство в ближайшие недели представит в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии.
"Исполнительный орган ЕС, вероятно, предложит приостановить действие всего торгового соглашения, если премьер-министр Борис Джонсон реализует свои угрозы принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что окончательное решение о деталях и сроках подобной меры потребует поддержки государств-членов.
Великобритания и Евросоюз 1 января завершили переходный период по Brexit, тогда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Британия продолжает заключать двусторонние торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС.
Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.
Ранее в разговоре с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям.
Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю. В результате Ассамблея Северной Ирландии не смогла избрать нового спикера, так как Демократическая юнионистская партия (DUP) заблокировала его выборы в рамках своего протеста против Североирландского протокола.
DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны.
Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.
Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.
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