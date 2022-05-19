https://ria.ru/20220519/es-1789527050.html

ЕС может рассмотреть остановку соглашения о торговле с Британией, пишут СМИ

ЕС может рассмотреть остановку соглашения о торговле с Британией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2022

ЕС может рассмотреть остановку соглашения о торговле с Британией, пишут СМИ

В ЕС могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией, если Лондон предпримет конкретные меры по внесению изменений в РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T16:44

2022-05-19T16:44

2022-05-19T16:44

в мире

лиз трасс

борис джонсон

марош шефчович

северная ирландия

великобритания

ирландия

евросоюз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В ЕС могут рассмотреть возможность приостановки действия соглашения о торговле с Великобританией, если Лондон предпримет конкретные меры по внесению изменений в договор по Brexit, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс объявила, что правительство в ближайшие недели представит в парламенте законопроект, предполагающий внесение изменений в протокол с ЕС по Северной Ирландии."Исполнительный орган ЕС, вероятно, предложит приостановить действие всего торгового соглашения, если премьер-министр Борис Джонсон реализует свои угрозы принять закон об одностороннем изменении частей протокола по Северной Ирландии", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что окончательное решение о деталях и сроках подобной меры потребует поддержки государств-членов.Великобритания и Евросоюз 1 января завершили переходный период по Brexit, тогда в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. В соответствии с условиями сделки Британия покинула единый рынок и таможенный союз ЕС, однако стороны продолжат свободную торговлю без пошлин и квот. Британия продолжает заключать двусторонние торговые соглашения со странами, не входящими в ЕС.Правительство Великобритании в июле 2021 года заявило, что протокол с ЕС по Северной Ирландии в нынешнем формате "не работает и не достигает своих целей" и Лондон хочет внести в него существенные изменения. В частности, они касаются внедрения более строгого и целенаправленного подхода к попаданию товаров из Великобритании на единый рынок ЕС.Ранее в разговоре с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что если ЕС не проявит необходимой гибкости по ситуации вокруг протокола Северной Ирландии, то правительство страны будет вынуждено перейти к действиям.Ситуация вокруг Северной Ирландии обострилась после того, как североирландская партия "Шинн Фейн", выступающая за объединение с Ирландией, получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона, став первой националистической партией, которая возьмет под свой контроль ассамблею Северной Ирландии за 101-летнюю историю. В результате Ассамблея Северной Ирландии не смогла избрать нового спикера, так как Демократическая юнионистская партия (DUP) заблокировала его выборы в рамках своего протеста против Североирландского протокола.DUP потеряла поддержку среди юнионистов из-за своей реакции на Brexit и торговые соглашения в отношении Северной Ирландии, и это привело к разделению голосов между тремя юнионистскими партиями страны.Впервые "Шинн Фейн" призвала провести в Северной Ирландии референдум по воссоединению с Республикой Ирландия в 2016 году, после того, как Британия проголосовала за выход страны из Евросоюза. Власти Ирландии заявили, что после воссоединения Северная Ирландия восстановит членство в ЕС. В 2019 году, перед Brexit, "Шинн Фейн" повторила призыв провести референдум.Ирландия была разделена в мае 1921 года, после чего в составе Великобритании был создан самостоятельный регион Северная Ирландия.

https://ria.ru/20220511/london-1787817511.html

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в мире, лиз трасс, борис джонсон, марош шефчович, северная ирландия, великобритания, ирландия, евросоюз, шинн фейн, еврокомиссия