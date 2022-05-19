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Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220519/erdogan-1789426166.html
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2022
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:43
турция
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским, продолжает "телефонную дипломатию" с обеими сторонами."У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/peregovory-1786132670.html
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турция, в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:23 19.05.2022 (обновлено: 12:43 19.05.2022)
 
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским

Эрдоган заявил, что не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским, продолжает "телефонную дипломатию" с обеими сторонами.
"У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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