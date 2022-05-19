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Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским

Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2022

Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T12:23

2022-05-19T12:23

2022-05-19T12:43

турция

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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реджеп тайип эрдоган

владимир путин

владимир зеленский

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АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским, продолжает "телефонную дипломатию" с обеими сторонами."У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220429/peregovory-1786132670.html

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Кирилл Волков

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