https://ria.ru/20220519/erdogan-1789426166.html
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским - РИА Новости, 19.05.2022
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским,... РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:23
2022-05-19T12:43
турция
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_2f6285204215f707484aee8decf34968.jpg
АНКАРА, 19 мая – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у него нет намерений разрывать отношения ни с президентом России Владимиром Путиным, ни с Владимиром Зеленским, продолжает "телефонную дипломатию" с обеими сторонами."У меня нет намерений разрывать отношения ни с уважаемым господином Путиным, ни с уважаемым господином Зеленским. Продолжаю телефонную дипломатию как с Путиным, так и с Зеленским. Отправил своего спецпредставителя и в Москву, и в Киев. Мы продолжим нашу политику, новая мировая война никому не выгодна", - сказал Эрдоган в беседе с молодежью, его выступление опубликовано в его Twitter.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/peregovory-1786132670.html
турция
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789391269_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_a6d0f68f7cfc59da0da023b041e6b528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, россия, украина, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
12:23 19.05.2022 (обновлено: 12:43 19.05.2022)
Эрдоган не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским
Эрдоган заявил, что не собирается разрывать отношений ни с Путиным, ни с Зеленским