09:50 19.05.2022 (обновлено: 12:02 19.05.2022)
Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности
Эксперт Широв: страна решила ряд проблем в области экономической безопасности
Профессор РАН Александр Широв. Архивное фото
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"Антироссийские санкции сильно бьют по нашей экономике. Скрывать это, значит – пытаться спрятать голову в песок. Особенно сильно они бьют по всему, что связано с высокими технологиями. Санкции отсекли нас, пожалуй, от двух третей результатов современных исследований и разработок. Если эту проблему не решить, с помощью отечественной науки, импортозамещения, то в среднесрочной перспективе у нас могут быть большие проблемы",- сказал он.
При этом эксперт заметил, что "если все, что происходит сейчас, случилось бы в 2014 году, последствия для нас были бы много хуже". "За восемь лет мы все-таки сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны",- подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Во-первых, по его словам, мы "создали набор финансовых инструментов, который позволяет сегодня нашей экономике даже в условиях беспрецедентных санкций нормально функционировать. Речь о системе передачи финансовых сообщений, Системе быстрых платежей, картах "Мир".
Во-вторых, сказал эксперт, "нам удалось снизить зависимость от импорта в критически важных областях: фармацевтике, оборонке и продовольствии".
"Да, у нас не растут апельсины, бананы и кокосы. Но какое-то время без них можно прожить, а кроме того, они растут в дружественных странах! Однако по остальным сельскохозяйственным продуктам мы практически закрыли потребности внутреннего рынка отечественным производством - это, прежде всего, зерновые, продукция растениеводства, мясо птицы, свинина, и частично говядина",- заключил Широв.