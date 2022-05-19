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Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности - РИА Новости, 19.05.2022
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Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности
Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности - РИА Новости, 19.05.2022
Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности
Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической РИА Новости, 19.05.2022
2022-05-19T09:50
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экономика
российская академия наук
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.При этом эксперт заметил, что "если все, что происходит сейчас, случилось бы в 2014 году, последствия для нас были бы много хуже". "За восемь лет мы все-таки сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны",- подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.Во-первых, по его словам, мы "создали набор финансовых инструментов, который позволяет сегодня нашей экономике даже в условиях беспрецедентных санкций нормально функционировать. Речь о системе передачи финансовых сообщений, Системе быстрых платежей, картах "Мир".Во-вторых, сказал эксперт, "нам удалось снизить зависимость от импорта в критически важных областях: фармацевтике, оборонке и продовольствии".Читайте полный текст интервью Александра Широва &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/rossiya-1788272929.html
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экономика, российская академия наук, санкции в отношении россии
09:50 19.05.2022 (обновлено: 12:02 19.05.2022)
 
Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности

Эксперт Широв: страна решила ряд проблем в области экономической безопасности

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПрофессор РАН Александр Широв
Профессор РАН Александр Широв - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Профессор РАН Александр Широв. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.
"Антироссийские санкции сильно бьют по нашей экономике. Скрывать это, значит – пытаться спрятать голову в песок. Особенно сильно они бьют по всему, что связано с высокими технологиями. Санкции отсекли нас, пожалуй, от двух третей результатов современных исследований и разработок. Если эту проблему не решить, с помощью отечественной науки, импортозамещения, то в среднесрочной перспективе у нас могут быть большие проблемы",- сказал он.
При этом эксперт заметил, что "если все, что происходит сейчас, случилось бы в 2014 году, последствия для нас были бы много хуже". "За восемь лет мы все-таки сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны",- подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Во-первых, по его словам, мы "создали набор финансовых инструментов, который позволяет сегодня нашей экономике даже в условиях беспрецедентных санкций нормально функционировать. Речь о системе передачи финансовых сообщений, Системе быстрых платежей, картах "Мир".
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Во-вторых, сказал эксперт, "нам удалось снизить зависимость от импорта в критически важных областях: фармацевтике, оборонке и продовольствии".

"Да, у нас не растут апельсины, бананы и кокосы. Но какое-то время без них можно прожить, а кроме того, они растут в дружественных странах! Однако по остальным сельскохозяйственным продуктам мы практически закрыли потребности внутреннего рынка отечественным производством - это, прежде всего, зерновые, продукция растениеводства, мясо птицы, свинина, и частично говядина",- заключил Широв.

Читайте полный текст интервью Александра Широва >>
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