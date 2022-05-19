https://ria.ru/20220519/ekonomika-1789387048.html

Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности

Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности - РИА Новости, 19.05.2022

Эксперт рассказал, как Россия решила проблемы экономической безопасности

Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T09:50

2022-05-19T09:50

2022-05-19T12:02

экономика

российская академия наук

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789384066_0:28:3072:1756_1920x0_80_0_0_694e2da840c09bd58fbcd4e3993ae314.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Антироссийские санкции, вводимые Западом, сильно бьют по экономике России, но за восемь лет мы сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.При этом эксперт заметил, что "если все, что происходит сейчас, случилось бы в 2014 году, последствия для нас были бы много хуже". "За восемь лет мы все-таки сумели решить чрезвычайно важные проблемы в области экономической безопасности страны",- подчеркнул директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.Во-первых, по его словам, мы "создали набор финансовых инструментов, который позволяет сегодня нашей экономике даже в условиях беспрецедентных санкций нормально функционировать. Речь о системе передачи финансовых сообщений, Системе быстрых платежей, картах "Мир".Во-вторых, сказал эксперт, "нам удалось снизить зависимость от импорта в критически важных областях: фармацевтике, оборонке и продовольствии".Читайте полный текст интервью Александра Широва >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/rossiya-1788272929.html

https://ria.ru/20220517/rezervy-1788920061.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российская академия наук, санкции в отношении россии