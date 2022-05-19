Страны ЕАЭС намерены выработать схему расчетов в ответ на санкции Запада
Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную схему расчетов в ответ на санкции Запада
Флаги стран-членов ЕАЭС. Архивное фото
МИНСК, 19 мая – РИА Новости. Страны ЕАЭС намерены выработать актуальную модель и схему расчетов при распределении импортных пошлин с учетом текущей ситуации, связанной с западными санкциями против Москвы и Минска, сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.
"Очень серьезно обсуждались вопросы распределения импортных пошлин. В соответствии с договором о ЕАЭС 2014 года пошлины собираются в национальных валютах. Потом расщепляются, передаются национальному банку, который конвертирует в доллары, и уже идет через доллар распределение в казначейство других стран. Сейчас подписано временное соглашение, по которому работают Беларусь и Россия на базе российского рубля. Армения, Казахстан и Кыргызстан используют старую схему валютных расчетов между собой, а с нами (Россией и Белоруссией – ред.) - на базе российского рубля", - сказал Мясникович после своей встречи в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
"В этом плане, безусловно, будет интересный очень рассматриваться вопрос (на предстоящем саммите ЕАЭС 27 мая – ред.), который касается изменений в договор о Евразийском экономическом союзе по некой современной модели и схеме расчетов", - заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии.
По его словам, Лукашенко высказал свои соображения на данный счет, которые, безусловно, будут использоваться в практической деятельности. "И в оставшееся время еще надо будет подкорректировать определенные документы, проекты которых представляются на рассмотрение главам государств", - добавил Мясникович.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что совет Евразийской экономической комиссии принял решение о поэтапном переходе в расчеты в национальных валютах при проведении таможенных платежей внутри ЕАЭС. Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщала, что "в связи с наложенными на РФ санкциями (со стороны Запада – ред.), перечисление государствами-членами ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в долларах невозможно". Поэтому, по ее данным, "был поддержан казахстанский вариант: для зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин в Российскую Федерацию и Республику Беларусь будут использоваться российские рубли по курсу национальных банков-отправителей". При этом в Казахстан, а также Армению и Киргизию собираемые импортные таможенные пошлины будут распределяться и зачисляться как и ранее – в долларах США.