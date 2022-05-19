https://ria.ru/20220519/dnr-1789395473.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных - РИА Новости, 19.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских военных

Тридцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за прошедшие сутки, за то же время войска республики уничтожили пять... РИА Новости, 19.05.2022

2022-05-19T10:36

2022-05-19T10:36

2022-05-19T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Тридцать девять украинских националистов ликвидированы силами Донецкой народной республики за прошедшие сутки, за то же время войска республики уничтожили пять огневых точек, одну РСЗО "Град", один БЛА "Фурия" и два бронеавтомобиля, следует из сообщения Народной милиции ДНР."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, пять огневых точек, одну 122-миллиметровую реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля и два штурмовых автомобиля "Пегас", - говорится в сообщении Народной милиции. Отмечается, что силы ДНР захватили одну РСЗО "Град", три бронированных машины и три грузовых транспортных средства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220517/donbass-1788955593.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр